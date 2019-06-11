Пострадавшие вкладчики банка «Югра» получат все потерянные средства

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АО «Комплексные инвестиции» 3 июня начало выплачивать пострадавшим вкладчикам банка «Югра» потраченные ими средства. Лицензию у российского кредитного предприятия отозвали приблизительно пару лет назад.

Фото с сайта rusurist24.ru

Для получения средств вкладчикам «Югры» потребуется прийти в офис компании, а затем оформить необходимую документацию.

В Сети владельцем АО «Комплексные инвестиции» называют Алексея Хотина. Партнеры предпринимателя не отрицают, что компания скупает долги банка, чтобы полностью рассчитаться с пострадавшими клиентами. Запущенный процесс для него является «вопросом репутации». Некоторые потерпевшие россияне опасаются, что фирма в определенный момент прекратит возврат денег по разным причинам, пишет издание «Московская Газета».

По словам Сергея Лаптиева, занимающего пост главы московского отделения АО «Комплексные инвестиции», в РФ происходит открытая процедура, когда акционеры банка предлагают клиентам-превышенцам выплатить внесенные средства.

В офисе с вкладчиками заключается договор переуступки требований. Людям необходимо представить доказательства, что они действительно сотрудничали с организацией «Югра».

Первый платеж должен поступить на протяжении нескольких дней, а далее они осуществляются ежемесячно.

Комплект документов необходим для внесения изменений в реестр кредиторов.

АО «Комплексные инвестиции» работает в порядке, установленном законодательством. Сергей Лаптиев отметил, что сейчас нет никаких предпосылок к банкротству. Владельцу предприятия выделен бюджет, предназначенный для возврата денег вкладчикам. В компании обещают выплатить задолженность в полном размере на протяжении 3,5 лет.

Вкладчики имеют право выбора - заключать договор на полную сумму или же на разбитую на части.

В АО «Комплексные инвестиции» планируют открыть отделения в Петербурге, Самаре, Воронеже и Ростове. Список включает Сургут, Челябинск и Тюмень. Ознакомиться с процедурой оформления документов можно на официальном веб-портале фирмы.