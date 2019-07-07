Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

15:16

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года, общий уровень инфляции составил 4,3%.

Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию, пишет РБК.

Так, в 2018 году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6 и 72,8% соответственно, что превышает уровень инфляции в 17 раз.

На третьем месте по удорожанию — газомоторное топливо (30,8%) из-за существенного повышения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Так, на газовое моторное топливо (преимущественно бензин) сформировался повышенный спрос из-за его сравнительной дешевизны.

В первой пятерке наиболее подорожавших товаров - сахар и яйца. Рост цен на них составил 28,3 и 25,9% соответственно.

Среди лекарств быстрее всего дорожал валидол (+23,6%), в то время как общий рост цен на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру составил 4,5%.