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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

15:16 7.07.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года, общий уровень инфляции составил 4,3%.

Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию, пишет РБК.

Так, в 2018 году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6 и 72,8% соответственно, что превышает уровень инфляции в 17 раз.

На третьем месте по удорожанию — газомоторное топливо (30,8%) из-за существенного повышения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Так, на газовое моторное топливо (преимущественно бензин) сформировался повышенный спрос из-за его сравнительной дешевизны.

В первой пятерке наиболее подорожавших товаров - сахар и яйца. Рост цен на них составил 28,3 и 25,9% соответственно.

Среди лекарств быстрее всего дорожал валидол (+23,6%), в то время как общий рост цен на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру составил 4,5%.

Темы: Инфляция и уровень жизни в России, Росстат
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Комментарии читателей
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07.07.2019, 21:28
Гость: м

при Сталине цены сниались о чем и Высоцкий пел
07.07.2019, 19:30
Гость: однозначно

Так, в 2018 году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6 и 72,8% соответственно, что превышает уровень инфляции в 17 раз.-и куда только ДАМ смотрит?Непорядок!
07.07.2019, 19:03
Гость: Странная статистика

Насчет цен на яйца явно автор загибает.
У нас они по прежнему идут по полтиннику за десяток (которые самые дешевые). И если это, как написано в заметке на 25% дороже от прошлого года, то выходит в прошлом году они должны были быть по 40. Но такой цены уж лет 10 нет.
Да и сахар не подорожал настолько, как тут написано.
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