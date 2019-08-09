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Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза

23:05 9.08.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, пишет "Коммерсант" со ссылкой на  материалы Центробанка. По итогам первых семи месяцев прошлого года этот показатель составлял $17,4 млрд.

Как отмечает регулятор, такая динамика сложилась «преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов».

Отток капитала в первом полугодии вырос более чем в два раза — до $27,3 млрд. В 2018-м чистый отток капитала в частном секторе из России по итогам года составил $67,5 млрд.

Темы: Финансовые операции в России, Центробанк РФ
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