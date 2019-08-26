«Разделяй и властвуй»: Формула применительно к управлению российской экономикой

Почему необходимо лишить Центробанк статуса независимого института и сделать частью исполнительной власти

Об этом рассуждает в своей статье учёный-экономист, профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов.

Кто не слышал крылатую фразу «разделяй и властвуй»? По латыни: divide et impera. Кто-то полагает, что это была максима римского сената. Кто-то авторство приписывает древнеримскому военачальнику и государственному деятелю Юлию Цезарю (100 – 44 до Р.Х.), кто-то – итальянскому средневековому политику Никколо Макиавелли (1469–1527). Но я думаю, что авторство принадлежит дьяволу. Филологи говорят, что слово это греческого происхождения (diabol), что означает «разделитель», «сеятель раздора». Дьявол хочет властвовать над людьми, поэтому сеет между ними рознь.

Но именно так поступают и «хозяева денег», верные слуги дьявола. Под ними я понимаю мировую финансовую элиту. На сегодняшний день это главные акционеры Федеральной резервной системы (ФРС). Им принадлежит «печатный станок», с которого сходят доллары, ставшие со времен окончания второй мировой войны мировой валютой. Для «хозяев денег» сами деньги не очень интересны, они лишь средство. Средство чего? – Завоевания мировой власти.

Из «хозяев денег» они хотят стать «хозяевами мира». Для этого на протяжении более трёх последних веков они стали создавать Центральные банки в разных странах мира, нити управления которыми находились в руках мировых ростовщиков. На сегодняшний день это сеть, состоящая примерно из 180 Центробанков (при этом названия их могут быть самыми разными). В том числе в эту сеть входит и Центральный банк Российской Федерации (другое название – Банк России).

Все Центробанки (за редкими исключениями) находятся под контролем ФРС США и Банка международных расчётов (мировой клуб Центробанков). Для того чтобы «хозяева денег» могли эффективно контролировать Центробанки, сразу же при их учреждении им придается статус «независимых» от государства институтов и одновременно очень большой набор полномочий (денежная эмиссия, банковский надзор, регулирование финансовых рынков, проведение денежно-кредитной политики, платежи и расчеты и т.п.).

По степени своего влияния на экономику Центробанки превосходят многие министерства и ведомства, входящие в состав исполнительной власти. В том числе те, которые составляют так называемый финансово-экономический блок правительства. При этом, как правило, Центробанки не несут ответственности за экономическое развитие страны. У них, мол, другие задачи. Что-то наподобие «таргетирования инфляции» (как у Банка России).

Получается прелюбопытная ситуация. С одной стороны, есть Центробанк с мощными средствами воздействия на экономику (экономический рост, производство товаров и услуг, занятость, конкурентоспособность национальных предприятий и т.п.). Но при этом не несущий ответственности за эту самую экономику. С другой стороны, есть министерства (финансов, экономики, промышленности, торговли, сельского хозяйства, транспорта и т.п.), которым поручено отвечать за экономику, но у которых нет реальных возможностей воздействовать в нужном направлении на эту самую экономику.

Складывается классическая ситуация: «разделяй и властвуй». Разделяются Центральный банк и государство (особенно финансово-экономический блок правительства). А властвуют «хозяева денег» и их «рогатый начальник». Если про теорию «разделения властей» французского просветителя Монтескье профессора студентам юридических вузов и факультетов рассказывают долго (даже излишне долго), то про реальную практику искусственного и разрушительного разделения Центробанков и правительства, отвечающего за экономику, чаще всего не говорят вообще ничего.

По той простой причине, что об этом ничего не написано в учебниках. И не будет написано! Потому что учебники готовятся по заказу и под контролем все тех же «хозяев денег». Им не надо, чтобы люди задумывались о хитром разделении экономических институтов на две автономные части. И не просто автономные, а нередко конфликтующие друг с другом.

Давайте теперь от общего перейдем к конкретному. Этот конфликт двух частей, или центров экономической власти мы наблюдаем в России постоянно. Речь конкретно идёт о выяснении отношений между Центробанком и Министерством экономического развития (изредка со стороны правительства в разборку отношений с Центробанком вовлекаются и другие министерства – финансов, промышленности и др.)

Россия стремительно погружается в бедность и даже нищету. Возникает сакраментальный вопрос: «Кто виноват?» В подобных ситуациях все в первую очередь смотрят в сторону министра экономики. В нашем случае – на министра экономического развития Максима Орешкина. Ему не хочется быть «козлом отпущения» в этой ситуации.

И он огонь критики перенаправляет на председателя Банка России Эльвиру Набиуллину. Кстати, когда-то в подобной ситуации (находясь на посту министра экономического развития) была сама Набиуллина и тогда тоже нередко переводила стрелку критики на Центробанк (возглавлявшийся тогда Сергеем Игнатьевым).

Все тезисы критики Орешкина в адрес Центробанка я воспроизводить не буду. Отмечу лишь два. Во-первых, высокая ключевая ставка Центробанка душит остатки реальной экономики (деньги на рынке становятся слишком дорогими). А это ведет к банкротствам, росту безработицы и дополнительной нищете.

Во-вторых, Банк России не только не сдерживает, но, наоборот, поощряет наращивание кредитования коммерческими банками населения. Большая часть его уже находится в долговой ловушке.

Орешкин в своей критике постоянно ссылается на данные самого Центробанка: за первую половину текущего года российские банки выдали физлицам 1,4 триллиона рублей новых займов, а с 2017 года получается астрономическая сумма в 5,5 триллиона рублей. Накопленный долг по потребительским и ипотечным кредитам достиг 16,329 триллиона рублей, а общая долговая нагрузка, включая займы у МФО и других структур, – 17,769 триллиона рублей.

Величина долгового бремени составила 30,3% годовых доходов населения (их Росстат определяет в 56 триллионов рублей). Закредитованность россиян достигла исторических максимумов и каждый месяц продолжает нарастать.

Не буду далее расписывать ситуацию в красках, о ней и так все знают. Завтра может наступить долговой кризис по потребительским кредитам населению, платёжеспособный спрос обвалится, этот обвал потянет за собой экономику страны в яму экономического кризиса. Если сегодня бедных и нищих около 20 миллионов, то завтра эта цифра может удвоиться. Орешкин нервничает, понимая, что на него могут списать все последствия этого обвала.

Впрочем, Набиуллина не остаётся в долгу. На последнем Петербургском международном экономическом форуме она парировала Орешкину:

Люди набирают кредиты не от хорошей жизни.

А хорошей жизни нет, поскольку, как она отметила в своем выступлении, у людей шестой год подряд падает уровень жизни, реальные располагаемые доходы рухнули на 10% – до уровня начала нынешнего десятилетия. А темпы экономического роста и уровень жизни – дело Минэкономразвития, а не Центробанка.

Последний, мол, отвечает только за «таргетирование инфляции» (тут Набиуллина лукавит, такой задачи в Конституции РФ для Центробанка не значится; там в статье 75 говорится о том, что основной функцией ЦБ является «защита и обеспечение устойчивости рубля»). И российские СМИ из месяца в месяц следят за этим спектаклем под названием «Скандал в благородном семействе». И со своими комментариями доводят детали этого скандала до широкой аудитории.

С моей точки зрения, с этим бесконечным сериалом для пенсионеров надо кончать. Каким образом? Ликвидировав это искусственное разделение экономических организаций, управляющих экономикой, на две части: ЦБ и «всех остальных». ЦБ и «все остальные» должны быть вместе. Для этого требуется лишить Центробанк статуса независимого института и сделать частью исполнительной власти.

Причём не самой главной. ЦБ должен, в первую очередь, выполнять функцию, которую смело можно назвать «технической»: эмиссия денег и поддержание денежного обращения в экономике. Без всяких там «денежно-кредитных политик», «финансовых мегарегуляторов» и т.п.

И здесь я не открываю никакой Америки. Именно так, например, устроено управление экономикой в Китае. Там Народный банк Китая входит в состав исполнительной власти и подчиняется Госсовету. Так, между прочим, было в Советском Союзе, где центральный банк назывался Государственным банком СССР. Так, наконец, было и в Российской империи.

Там центральный банк был учреждён в 1860 году и назывался Государственным банком Российской империи. Между прочим, в Российской империи до конца её существования Государственный банк был даже не на равных с министерствами, он находился в ведении Министерства финансов, и по ключевым вопросам деятельности Госбанка решения принимал министр финансов. В Советском Союзе Госбанк также в течение ряда лет находился в подчинении Наркомата финансов.