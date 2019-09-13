Национальные проекты «не дадут искомого результата», уверен Герман Греф

13:52

Национальные проекты не дадут искомого результата, уверен председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его мнению, причиной этого является, в частности, структурирование нацпроектов, которое было недостаточно качественным.

«Я согласен с Антоном Германовичем (Силуановым, первым вице-премьером, министром финансов.— ред.) в том, что не надо увеличивать бюджетные расходы. Это ни к чему не приведет. Не надо радикально влиять на денежно-кредитную политику, это не даст эффекта. И национальные проекты... не дадут искомого результата»,— сказал Греф на Московском финансовом форуме.

Он считает, что в нацпроекты не заложены «гигантские ресурсы», а заложенный объем лучше было бы направить в другие области.

«Старый инструментарий не работает. Технологии, которые нельзя не замечать, совершенно взорвали все сферы. <…> Все деньги по национальным проектам нужно пустить на переизобретение, на создание новой модели в каждой из этих сфер: в образование, здравоохранение, в государственном управлении и в судебной системе»,— цитирует Грефа «Коммерсант». По его словам, на вложенные деньги в нацпроекты было бы реально осуществить реформы в этих сферах.

Ранее о недостаточности средств, заложенных в нацпроекты, заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. По его мнению, нацпроекты — «план эволюционного роста, но не прорывного».