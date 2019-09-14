Opal ограничила доступ к газопроводу для «Газпрома»

11:40

14 сентября вступило в силу решение об ограничении доступа к мощностям газопровода компании Opal для «Газпрома». Согласно постановлению Федерального сетевого агентства Германии, оператор обязан прекратить использование компанией мощностей в объеме 15,86 млн кВт•ч.

Перед этим суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии (ЕК) 2016 года, согласно которому «Газпром» мог полностью использовать мощности газопровода Opal, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, пишет «Коммерсант».

Напомним, Украина и Польша опасались, что решение ЕК о предоставлении доступа «Газпрому» к Opal позволит российской компании «перебросить» имеющийся объем транзита на Nord Stream. Польша пыталась оспорить в суде выданное «Газпрому» разрешение ЕК. В декабре 2017 года суд ЕС отказал PGNiG Supply & Trading GmbH (немецкая структура польской PGNiG) в удовлетворении иска.