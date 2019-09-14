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Opal ограничила доступ к газопроводу для «Газпрома»

11:40 14.09.2019
Фото из соцсети
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14 сентября вступило в силу решение об ограничении доступа к мощностям газопровода компании Opal для «Газпрома». Согласно постановлению Федерального сетевого агентства Германии, оператор обязан прекратить использование компанией мощностей в объеме 15,86 млн кВт•ч.

Перед этим суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии (ЕК) 2016 года, согласно которому «Газпром» мог полностью использовать мощности газопровода Opal, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, пишет «Коммерсант».

Напомним, Украина и Польша опасались, что решение ЕК о предоставлении доступа «Газпрому» к Opal позволит российской компании «перебросить» имеющийся объем транзита на Nord Stream. Польша пыталась оспорить в суде выданное «Газпрому» разрешение ЕК. В декабре 2017 года суд ЕС отказал PGNiG Supply & Trading GmbH (немецкая структура польской PGNiG) в удовлетворении иска.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Газпром
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Комментарии читателей
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14.09.2019, 17:02
Гость: Русский

...это решение НЕ ПРОТИВ Газпрома, а против Германии. Почему?!
Объясняю, у Газпрома есть русский партнер -НовоТЭК ( производитель сжиженного природного газа, сокращенно СПГ). Раз.
Во-вторых, под Роттердамом ,в порту УЖЕ СТОИТ Корабль Газпрома, для разжижения СПГ.
Таким образом, Газпром ВСЕГДА ГОТОВ поставлять свой природный газ в Западную Европу, НО!..по завышенной цене. Из-за решений суда Евросоюза.
Вывод: Газпром при меньших объемах поставок газа в ЕС получает БОЛЬШЕ денег и платит налоги в Бюджет России. Мы - в шоколаде!
Кто страдает - догадайтесь с двух раз?!..)))))
14.09.2019, 16:56
Гость: личный опыт

как я уже тут говорил, все эти нелепые прожекты с поставкой американского сжиженного газа в польшу и дальше на украину - чистая фикция и пиар компания надавить на Газпром.
Вот тут надо действовать, что называется "по гамбургскому счету" - не прогибаться ни при каких условиях. Для начала отложить встречу 19 сентября на пару недель под предлогом изучения правовой позиции и возможности обжалования решения. Это логично.
Потом долго готовить иск, потом подать. Ждать рассмотрения.
Пусть они нервничают.
Я уже тут говорил, что экспортируя газ в европу мы экспортируем туда наши рабочие места. Все самое вкусное нам все равно не продают - санкции, так зачем менять "голубое золото" на бусы?
14.09.2019, 16:40
Гость: Питон

Очень правильное решение суда ЕС и Германии, укоротить воровские ручонки кремля и Газпрома, чтобы меньше у своего народа воровали нефть и газ. Единственный прожект кремля и тот трещит по швам, а в отсутствии западных кредитов им скоро кранты, бабло скоро закончится и олигархи от кремля отвернуться если им не будет навара.
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