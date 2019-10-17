Росстат сообщил о резком росте реальных доходов россиян

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Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли сразу на 3% в годовом выражении. Об, как сообщает РБК, свидетельствуют данные Росстата.

Главная причина роста — опережающий рост трудовых доходов, доля которых составила 76,9% в общей структуре в третьем квартале 2019 года, а также низкая база прошлого года, пояснили в ведомстве.

Как отмечают СМИ, рост реальных располагаемых доходов Росстат фиксирует впервые за четыре квартала. 3% — самый существенный квартальный рост, зафиксированный с 2018 года. Прежде Росстат не предоставлял квартальную статистику по этому показателю.

Последний раз реальные доходы жителей России росли в 2013 году на 4%. В 2018 году правительство ожидало роста реальных доходов, однако Росстат зафиксировал их снижение. В текущем году власти прогнозируют рост этого показателя на 1%. Министерство финансов РФ в октябре выразило сомнение в правдоподобности такого прогноза.

С 2019 года Росстат перешел на новую методику расчета реальных доходов, а также стал публиковать данные по этому показателю раз в квартал, а не раз в месяц.