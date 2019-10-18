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В кабмине оценили ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей в год

18:07 18.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Потери экономики России из-за таяния вечной мерзлоты составляют от 50 миллиардов до 150 миллиардов рублей в год. Об этом в интервью агентству Bloomberg сказал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

«Масштаб очень серьезный. Трубы лопаются, сваи рушатся», — сказал Крутиков, подчеркнув, что изучение вечной мерзлоты должно стать одной из приоритетных задач государства. «Мы не можем игнорировать эту тему, поскольку она напрямую влияет на экономическое развитие», — заявил чиновник.

Вечная мерзлота занимает более 60% территории России. В вечной мерзлоте, напоминает агентство, находится около 15% запасов российской нефти и 80% газа.

Таяние вечной мерзлоты — одно из последствий глобального потепления климата. Помимо ущерба для инфраструктуры, считают ученые, таяние вечной мерзлоты может вызвать огромный выброс парниковых газов, что, в свою очередь, ускорит глобальное потепление.

Темы: Экономика и финансы, Правительство России
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Комментарии читателей
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19.10.2019, 01:07
Гость: Смена смене идет!

Это вам не ...
Этот додумается как сократить до минимума выброс в атмосферу парниковых газов выделяемых человеческим организмом.
19.10.2019, 00:46
Гость: Малахитовый Провал.

"Родился 17 ноября 1987 г. в городе Одинцово Московской области.

В 2009 г. с отличием окончил Одинцовский университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2009 года – проректор по инновационному и научному развитию Одинцовского университета."
Талантище!
"Это вам не мелочь по карманам тырить."
Не бедных советских курортников обирать.
Вот тундра - это размах!
19.10.2019, 00:35
Гость: А что, та мерзлота уже тает? Не верю!

считают ученые, таяние вечной мерзлоты может вызвать огромный выброс парниковых газов,

Читать полностью: https://www.km.ru/economics/2019/10/18/pravitelstvo-rossii/858330-v-kabmine-otsenili-ushcherb-ot-tayaniya-vechnoi-merz

А зачем
Об этом в интервью агентству Bloomberg сказал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков?
Масштаб очень серьезный. Трубы лопаются, сваи рушатся», — сказал Крутиков,.
Может они от морального и физического износа рушатся,потому что построены ещё при СССР.
Где раньше был этот Александр Крутиков?
как то он очень вовремя,сразу после заяв полоумной Греты, с вражеским агентством разоткровенничался.... Не спроста это....хочет Россию завести куда Макар телят не гонял.
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