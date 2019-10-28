Песков нашел противоречия в данных о состоянии малого бизнеса

18:27

Представленные Министерством экономического развития сведения о закрытии за минувший год 668 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса вступили в противоречие с информацией от Федеральной налоговой службы и Корпорации малого и среднего бизнеса. Как сообщил «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, если в кабмине говорят о падении, то в надзорном ведомстве и Корпорации говорят о том, что ситуация не столь критическая.

«Не без проблем, но тем не менее там все-таки констатируется рост», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента не исключил, что при подсчете малых и средних предприятий не учли некоторые нюансы. В частности, те представители малого бизнеса, которые платили налоги по упрощенной схеме, начали больше зарабатывать и перешли в категорию среднего бизнеса, выйдя из упрощенной схемы.

«То есть здесь разнонаправленные процессы», — добавил он.

В материале «Известий» говорилось, что многие предприятия малого и среднего бизнеса закрылись, потому что не смогли потянуть повышение НДС, внедрение новой техники для касс, а также прекращения действия пониженных тарифов страховых взносов ряда налогов. При этом риска невыполнения национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса в министерстве не видят.