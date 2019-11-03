Как вступить в СРО за 1 день?

15:40

Выполнение работ в сфере строительства может осуществляться без лицензии

Однако в отсутствие лицензии компания не сможет заниматься проектами по возведению объектов высотой более 3 этажей, с высокой оплатой, а также не сможет принимать участие в тендерах и выполнять государственные заказы. Помимо лицензии потребуется членство в СРО.

Преимущества лицензии и членства в СРО

Наличие лицензии существенно повышает профессиональный уровень компании. Это может использовать как отличный маркетинговый инструмент. Лицензия свидетельствует о серьезности компании, ее ответственности, способности реализовывать сложные проекты.

Существует несколько видов лицензий в зависимости от рода деятельности компании:

* На земляные работы по рытью траншей, котлованов и так далее;

* На возведение зданий и сооружений разной степени сложности;

* На отделочные работы.

* При этом лицензия может охватывать несколько видов деятельности.

Членство в СРО также говорит о серьезных намерениях компании, ее опыте и амбициях. В таком случае, предложения компании будут пользоваться большим доверием заказчиков. Таким образом, помимо расширения возможностей бизнеса, лицензия и членство в СРО улучшает имидж компании, престижность ее услуг.

Однако лицензирование и вступление в СРО происходит в несколько этапов. Необходимо оценить активы компании, квалификацию ее специалистов. При отсутствии помощи, прохождение данной процедуры может занять несколько месяцев. Поэтому, рекомендуется пользоваться услугами компании СтройЮрист.

Преимущества услуг компании

Оказание данной услуги позволяет заказчику не отвлекаться на сбор документов, предоставление их в лицензирующий орган. Он сможет сосредоточиться на вопросах, связанных с ведением и развитием своего бизнеса.

Между тем, специалисты компании осуществят уплату пошлины, подадут учредительные документы и заявление в лицензирующий орган. Они представят подтверждение того что в штате компании работают опытные специалисты, прошедшие специальное обучение.

Аналогичные действия выполняются при вступлении заказчика в СРО. Будут предоставлены специалисты для НРС, подготовлена выписка о членстве.

При этом вступление в СРО осуществляется всего за 1 день.

Представленные услуги оказываются под ключ. Соответственно, заказчик освобождается от непосредственного участия во всех процедурах.