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ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

11:33 26.11.2019
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, поэтому от них рекомендуется отказаться. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли. Когда вкладчики вносят деньги на счета в евро, эти деньги должны быть где-то размещены банком. И при этом практически остаются инструменты с отрицательными процентами»,— сказала Набиуллина.

Отрицательные процентные ставки по вкладам в России запрещены, а банки увеличили сборы за обслуживание счетов в евро таким образом, «что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета», сказала глава ЦБ. Набиуллина отметила, что регулятор следит за тем, чтобы российские банки не шли на чрезмерно высокие валютные риски, будь они в евро или долларах.   

Как отмечал накануне глава ВТБ Андрей Костин, хранить сбережения в данный момент лучше в рублях. Российская валюта хорошо зарекомендовала себя на фоне санкций и невысоких цен на нефть, утверждает банкир.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, ВТБ, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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26.11.2019, 15:37
Гость: ABCD

Доллар из за санкций стал опасен, евро не приносит прибыли а рубль тогда что? С нашей то инфляцией в 8..12% и ставкой в банках 4% приносит что ли прибыль?
Наивная попытка "лоховодов из центра" заставить народ нести в "отечественные" банки рубли. То есть поддерживать по сути бюджет РФ за своё счёт. Так как тот кто три года назад положил в тот же "сбер" один миллион, спустя эти три года увидит от этого миллиона 700,000, так как инфляция и курс доллара и налоги обглодают его, хотя цифра так и останется миллион по бумажкам а вот в реальности миллион сильно обесценится.
Не нужно играть с этим го-вом напёрсточников в игры с деньгами, лохотрон всегда будет в выигрыше.
Если есть лишние деньги, не меняйте одни бумажки на другие. Лучше покупайте золото и прячьте его хорошенько.
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