ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

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Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, поэтому от них рекомендуется отказаться. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли. Когда вкладчики вносят деньги на счета в евро, эти деньги должны быть где-то размещены банком. И при этом практически остаются инструменты с отрицательными процентами»,— сказала Набиуллина.

Отрицательные процентные ставки по вкладам в России запрещены, а банки увеличили сборы за обслуживание счетов в евро таким образом, «что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета», сказала глава ЦБ. Набиуллина отметила, что регулятор следит за тем, чтобы российские банки не шли на чрезмерно высокие валютные риски, будь они в евро или долларах.

Как отмечал накануне глава ВТБ Андрей Костин, хранить сбережения в данный момент лучше в рублях. Российская валюта хорошо зарекомендовала себя на фоне санкций и невысоких цен на нефть, утверждает банкир.