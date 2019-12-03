Украина и Россия заключили договор по транзиту нефти на 10 лет

20:32

Украинская компания "Укртранснафта" и российская "Транснефть" заключили соглашение о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины на 10 лет, говорится в сообщении украинской компании в Facebook.

"3 декабря 2019 года АО «Укртранснафта» и ПАО «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которая продолжает его действие на 10 лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года", - написано на странице компании в соцсети.

Документ был подписан директором "Укртранснефти" Николаем Гавриленко и вице-президентом "Транснефти" Сергеем Андроновым в рамках международной конференции "Энергетика в XXI веке" в Загребе (Хорватия). В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество.

Отмечается, что основные принципы сотрудничества - порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб - остаются без изменений.