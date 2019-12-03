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Украина и Россия заключили договор по транзиту нефти на 10 лет

20:32 3.12.2019
Фото со страницы Укртранснафта в Facebook
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Украинская компания "Укртранснафта" и российская "Транснефть" заключили  соглашение о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины на 10 лет, говорится в сообщении украинской компании в Facebook.

"3 декабря 2019 года АО «Укртранснафта» и ПАО «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которая продолжает его действие на 10 лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года", - написано на странице компании в соцсети.

Документ был подписан директором "Укртранснефти" Николаем Гавриленко и вице-президентом "Транснефти" Сергеем Андроновым в рамках международной конференции "Энергетика в XXI веке" в Загребе (Хорватия). В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество.

Отмечается, что основные принципы сотрудничества - порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб  -  остаются без изменений.

Темы: Россия, Украина, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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03.12.2019, 22:27
Гость: А кто скажет, что

было бы с Украиной, если бы это было нормальное, адекватное государство не с одним, а с четырьмя мощными транзитными газопроводами на территории? Даю зуб, что вы бы здесь точно не брэхали!
03.12.2019, 22:07
Гость: Не надо верить конспирологам!

Вопрос на засыпку: куда американцы подевали 370 кг лунной породы? В то же время СССР из своих 100 гр поделился с некоторыми университетами мира.
03.12.2019, 21:27
Гость: Вот пример

адекватного подхода к делу. Никаких тебе штрафов якобы за нарушение монопольного законодательства и многомиллионных премий руководству.
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