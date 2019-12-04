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Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

23:49 4.12.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с сербским лидером Александром Вучичем.

«Мы готовы сохранить украинский газ. Мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, возможные условия, которые нам пока предлагают украинские транзитеры, они экономически неприемлемы для нас», — приводит слова российского президента РБК.

В то же время он заметил, что Москва рассчитывает на возможность добиться изменения этой ситуации. Путин предположил, что требования Киева — это «запросная позиция» и в дальнейшем все же удастся согласовать иные цены на транзит.

О том, что условия Украины по новым транзитным тарифам не могут быть приняты Россией, до этого заявил и глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Вопросов достаточно много, в том числе это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины», — говорил он.

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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05.12.2019, 12:12
Гость: Та шо ви говОрите

В Томске только 8% жителей могут пользоваться природным газом-

а чем же пользуются в большом городе Томске-дровами, углём?
05.12.2019, 12:09
Гость: Кто-нить объяснит?

заключили договор на 10 лет,Дык, эта,... по нефти. Сейчас речь о газе.
05.12.2019, 11:49
Гость: торгашу величием

Ответь мне ,о наимудрейший!
-Ради чего был уничтожен мой безоружный прадед,сравнивший Пилсуцкого со Сталиным?
-Ради чего был уничтожен мой дед ,вернувшийся с войны с орденами и медалями и лычками за ранения?
-Почему враги-фашисты оставляли церкви,а бело-пушистые советы их громили?
-Ответь,за что были уничтожено более 300 моих земляков-беларусов,державших в руках только ручку или художественную кисть и возрождавших мою Беларусь вместе с беларуским языком?
-Какая тварь разрушила СССР,из-за которого столько народу полегло?
Ставя в центр внимания бандитов-бандеровцев:
-Ответь за Красную Армию,которая учиняла еврейские погромы,ещё до бандеровцев.Слышишь,наимудрейший ,на совести доблестной Красной Армии -106 погромов.
-Почему эту информацию до сих пор секретят как и 100 лет назад ,когда от евреев в январе 1922г вышло "Обращение Евобщесткома в Всеукревобщестком о недопустимости публикации материалов о причастности Красной армии к погромам"
,а выпячивают только бандеровцев?
-Ответь,кто осуществлял погромы с изъятием последнего зерна у безграмотных крестьян и отправкой недовольных в Сибирь,если в городах проживало от 77% до 86% евреев? Ты ещё до сих пор думаешь,что эти акции изъятия хлеба ,ведущие к голодомору осуществлял сознательный Пролетариат?Чтоб прокормить 80% ораву наделённую властью;купи-продавалкиных разных сортов и других бездельников в городах и в Москве?
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