Манифест давосских мудрецов: капитализм стейкхолдеров против революции джокеров?

Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель ВЭФ, опубликовал «Давосский Манифест 2020»

21 – 24 января 2020 года в г. Давос – Клостерс (Швейцария) состоится ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ), где ведущие мировые политические и бизнес лидеры будут формировать глобальную, региональные и отраслевые повестки для улучшения положения в мире.

Клаус Шваб. Стоп-кадр из видео

А улучшать есть что. Мир трясет так, как не трясло уже 30 лет – с 1989 года. Десятки стран охвачены массовыми протестами и беспорядками. Количество жертв от них уже сопоставимо (а в ряде стран превышает) с количеством жертв терроризма.

Председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов удачно назвал этот процесс глобальным импичментом – когда «люди заявляют сильным мира, что те им чужие». В основе - недовольство социальным неравенством, несправедливостью, коррупцией, ущемлением элементарных прав и свобод. При этом нигде не видно каких – либо конструктивных протестных проектов. Всё это напоминает «революцию джокеров» по аналогии с развитием событий кино – хита 2019 года «Джокер».

Мозговые центры «сильных мира», одним из которых и является ВЭФ, пытаются запустить такой проект, который не дал бы «революции джокеров» перерасти в нечто более опасное для тех, кто считает себя мировыми правителями. Именно в этих целях Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель ВЭФ 2 декабря 2019 года опубликовал для обсуждения на форуме «Давосский Манифест 2020: универсальная цель компании в четвёртой промышленной революции». Одновременно он повесил на сайте ВЭФ и опубликовал в сети поясняющую статью «Какой именно капитализм мы хотим?».

Впечатление от этих документов весьма странное. Шваб выделяет три модели капитализма на выбор. Первая модель – «капитализм акционеров» – выбрана большинством западных корпораций; согласно этой модели, главной целью любой корпорации должна быть максимизация прибыли. Вторая модель – «государственный капитализм» – возлагает на правительство задачу направлять развитие экономики; она стала популярной во многих развивающихся странах, и в первую очередь в Китае.

Но в сравнении с этими двумя вариантами у третьего, по мнению Шваба, имеется больше всего качеств, достойных рекомендации. «Капитализм стейкхолдеров» (то есть капитализм в интересах всех заинтересованных сторон) – это модель, которую впервые Шваб предложил аж полвека назад – в 1971 году. Она позиционирует частные корпорации в качестве доверенных управляющих (trustees), действующих в интересах общества, и совершенно очевидно является, по мнению Шваба, наилучшим ответом на социальные и экологические проблемы современности.

Доминирующая сегодня модель – акционерный капитализм – сначала стала популярной в США в 1970-е годы, а в последующие десятилетия расширила своё влияние на весь мир. Но эта модель пренебрегла тем фактом, что котируемые на фондовой бирже корпорации являются не просто стремящими заработать прибыль структурами, но ещё и социальными организмами. Односторонний акцент на прибылях привёл к тому, что акционерный капитализм стал всё сильнее отрываться от реальной экономики. Многие понимают, что эта форма капитализма больше не является устойчивой. руководители и инвесторы начали осознавать, что их собственный долгосрочный успех тесно связан с успехом их клиентов, работников и поставщиков (весьма странный вывод Шваба – В.О.).

В результате, идея капитализма стейкхолдеров стала популярной. В 2019 году Американский деловой круглый стол, самая влиятельная лоббистская организация бизнеса в Америке, официально поддержала капитализм стейкхолдеров. Кроме того, набирают популярность так называемые инвестиции с социальным эффектом, поскольку всё больше инвесторов ищут способы связать экологическую и общественную пользу с финансовой отдачей. Шваб полагает, что капитализм стейкхолдеров станет новой доминирующей моделью.

С этой целью ВЭФ и опубликовал новый «Давосский манифест». В нём заявляется:

- компании должны честно выплачивать причитающиеся налоги;

- демонстрировать нулевую терпимость к коррупции;

- защищать права человека в своих глобальных производственных цепочках;

- выступать за конкурентное равенство на «игровом поле», особенно в «экономике интернет-платформ»;

- создавать долгосрочную обобществляемую стоимость.

Красивые пожелания. Но неужели такой опытный мировой лидер, как Шваб, верит в то, что эти благие намерения, похожие на рождественскую проповедь перед акулами современного капитализма, будут сами по себе исполняться? В условиях смертельной конкурентной и геополитической борьбы? В условиях доминирования технологий четвёртой промышленной революции, которую сам Шваб и провозгласил несколько лет назад? Технологий, которые сносят оставшиеся этические нормы в бизнесе!

А что станет с китайской моделью госкапитализма? Неужели Шваб действительно думает, что китайские товарищи будут «постепенно эволюционировать в нечто более близкое к модели капитализма стейкхолдеров, а иначе их поглотит коррупция изнутри»? И неужели основатель ВЭФ не понимает, что джокерам Европы, Латинской Америки, Африки – что «капитализм акционеров», что «капитализм стейкхолдеров» - всё одна зараза, которую надо крушить и «мочить»!

Давосские мудрецы явно что–то затеяли, либо дают полный карт–бланш китайскому алгоритмическому госкапитализму с жесточайшей системой электронного контроля, либо хотят ввергнуть мир в полный хаос с последующим установлением своего еще более жёсткого, чем китайский, постлиберального алгоритмического капитализма!