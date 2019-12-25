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Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

22:45 25.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам, пишет РИА Новости.

В администрации главы Украины заявили, что "кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме" страны.

Предусматривается также, что при большом колебании цен на рынке Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг может устанавливать предельные цены "на сутки вперед".

Как напоминает агентство, Киев прекратил покупать российскую электроэнергию в 2015 году. В сентябре 2019 года Рада разрешила импорт из России и Белоруссии по двусторонним договорам, в октябре начались поставки из России.

Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.12.2019, 00:26
Гость: Беглый

По ТВЦ сейчас как раз передача, деятель из Сов Феда, справедливости ради не об этом вопросе, о газе и отношениях вообще, говорит о перезагрузке, о начале нового этапа.
Как по мне, в стране не ладно вообще со всем.
Я не призываю к войне, но нужно быть реалиствми.
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