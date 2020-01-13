Три британских офшора согласились передавать ФНС данные о счетах россиян

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Британские офшоры: острова Мэн, Гернси и Джерси — включили Россию в список партнеров для автообмена налоговой информацией в 2020 году. В прошлом году РФ получила отказ, и налоговая удалила острова из своего списка. Теперь ФНС готова пересмотреть решение, сообщает РБК.

В конце 2019 года ФНС удалила из списка партнеров три британских офшора вместе с Великобританией после отказа Лондона от сотрудничества. С 1 января 2020 года британские острова передавать Москве данные о счетах и активах россиян.

Если Россия включит Мэн, Гернси и Джерси в список партнеров по Организации экономического сотрудничества и развития, граждане РФ смогут зачислять деньги от нерезидентов напрямую в иностранные банки. В обратном случае владелец зарубежных активов должен ежегодно отчитываться о движении средств по счетам.

К системе глобального автообмена налоговыми данными Россия присоединилась в сентябре 2018 года. С тех пор ФНС получила информацию из 70 стран, а передала в 58. Всего в списке партнеров 77 государств и 12 территорий.