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Три британских офшора согласились передавать ФНС данные о счетах россиян

10:43 13.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Британские офшоры: острова Мэн, Гернси и Джерси — включили Россию в список партнеров для автообмена налоговой информацией в 2020 году. В прошлом году РФ получила отказ, и налоговая удалила острова из своего списка. Теперь ФНС готова пересмотреть решение, сообщает РБК.

В конце 2019 года ФНС удалила из списка партнеров три британских офшора вместе с Великобританией после отказа Лондона от сотрудничества. С 1 января 2020 года британские острова передавать Москве данные о счетах и активах россиян.

Если Россия включит Мэн, Гернси и Джерси в список партнеров по Организации экономического сотрудничества и развития, граждане РФ смогут зачислять деньги от нерезидентов напрямую в иностранные банки. В обратном случае владелец зарубежных активов должен ежегодно отчитываться о движении средств по счетам.

К системе глобального автообмена налоговыми данными Россия присоединилась в сентябре 2018 года. С тех пор ФНС получила информацию из 70 стран, а передала в 58. Всего в списке партнеров 77 государств и 12 территорий.

Темы: Великобритания, Экономика и финансы, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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13.01.2020, 14:56
Гость: Mr Bean

Под своими именами владельцы капиталов и недвижимости в офшорах нигде не значатся. Все делается под именами номинальных акционеров (которым за это платятся не малые деньги), местных жителей. Тут нужна налоговая разведка, а не налоговые чиновники, чтобы выявить всех "бизнесменов", и еще не факт, что это удастся сделать. Все офшорные фирмы оформляются специализированными юридическими фирмами, и докопаться до истинных владельцев денег практически невозможно, тем более из другой страны. Налоговая служба Великобритании далеко не всегда может выловить своих граждан, а уж для России это вообще не проходимый барьер. Если уж реально бороться с офшоризацией, то надо брать быка за рога, а не за хвост. Поэтому то, что офшоры, находящиеся в юрисдикции Великобритании, согласились сотрудничать с российской ФНС, ни чего не значит. Так, попытка взять олигархат на испуг, надеясь, что они все испугаются и побегут в Россию сдаваться. Ха-ха.
13.01.2020, 12:48
Гость: Напугали

ежа ...
13.01.2020, 12:30
Гость: какова цель?

Согласие на обмен налоговой информацией это хорошо.А какая конечная цель этого мероприятия?Что богатые ребята налог в госбюджет России будут платить и начнем побеждать бедность?
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