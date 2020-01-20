Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии

22:41

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн.

"Для новополоцкого НПЗ "Нафтан" закуплена партия норвежской нефти в объеме 80 тыс. тонн, поставка через порт Клайпеда 22 января", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-служб концерна "Белнефтехим"

Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Президент Александр Лукашенко 31 декабря распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков.

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой позднее сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии.