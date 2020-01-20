]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии

22:41 20.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн.

"Для новополоцкого НПЗ "Нафтан" закуплена партия норвежской нефти в объеме 80 тыс. тонн, поставка через порт Клайпеда 22 января", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-служб концерна "Белнефтехим"

Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Президент Александр Лукашенко 31 декабря распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков.

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой позднее сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. 

 

Темы: Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.01.2020, 07:35
Гость: в добрый путь

И правильно.Как будто кроме российской нефти в мире больше нет.
21.01.2020, 07:22
Гость: Лупень

Те хоть хлорки не насыпят за отказ создать союз.
21.01.2020, 07:08
Гость: Зоя

Потихонечку, полегонечку, дипломатичненько выведет Батька Белоруссию из зависимости от Быкующей Бензоколонки. ——— Браво, Батька!
Все комментарии (17)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.