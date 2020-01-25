Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о ценах на газ

13:08

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству подписать протокол о поправке к межправительственному соглашению с РФ от 2011 года об условиях поставки природного газа и его транзита по территории республики, сообщает "Интерфакс".

Накануне Лукашенко заявил, что российская сторона не выполняет договоренностей, ранее достигнутых при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы, о ценах на газ для республики.

"Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают поляками немцам. Где такое видано?" - заявил Лукашенко на встрече с работниками завода по выпуску газетной бумаги в Шклове.

По его словам, "когда мы им продавали нашу трубу "белтрансгазовскую", была четкая договоренность - нам пообещали, заплатив деньги (небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически - $5 млрд), выровнять с Россией по цене".

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа. В 2019 году цена на газ из России для республики составляла $127 за 1 тыс. кубометров.

Поздно вечером 31 декабря 2019 года был подписан протокол, в соответствии с которым прошлогодняя цена газа сохраняется для Белоруссии на 2 месяца - январь и февраль.

Минск намерен добиваться снижения цены на газ, при этом Лукашенко заявлял, что РФ хочет повысить его стоимость до $152 за 1 тыс. кубометров. Белорусский лидер также говорил, что Минск хочет покупать газ за российские рубли, но РФ ответила отказом и предпочитает доллары в газовых расчетах.