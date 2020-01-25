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Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о ценах на газ

13:08 25.01.2020
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству подписать протокол о поправке к межправительственному соглашению с РФ от 2011 года об условиях поставки природного газа и его транзита по территории республики, сообщает "Интерфакс".

Накануне Лукашенко заявил, что российская сторона не выполняет договоренностей, ранее достигнутых при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы, о ценах на газ для республики.

"Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают поляками немцам. Где такое видано?" - заявил Лукашенко на встрече с работниками завода по выпуску газетной бумаги в Шклове.

По его словам, "когда мы им продавали нашу трубу "белтрансгазовскую", была четкая договоренность - нам пообещали, заплатив деньги (небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически - $5 млрд), выровнять с Россией по цене".

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа. В 2019 году цена на газ из России для республики составляла $127 за 1 тыс. кубометров.

Поздно вечером 31 декабря 2019 года был подписан протокол, в соответствии с которым прошлогодняя цена газа сохраняется для Белоруссии на 2 месяца - январь и февраль.

Минск намерен добиваться снижения цены на газ, при этом Лукашенко заявлял, что РФ хочет повысить его стоимость до $152 за 1 тыс. кубометров. Белорусский лидер также говорил, что Минск хочет покупать газ за российские рубли, но РФ ответила отказом и предпочитает доллары в газовых расчетах.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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25.01.2020, 19:15
Гость: нехохол

Не надо,дорогой грек передергивать.Не надо путать утрату доверия к конкретной персоне и народу в целом,тем более такому,как белорусы!Далее не продолжаю,Вы как человек разумный домыслите до остального сами.Я ,не знаю такой власти ,которая бы не позиционировала себя как "народная", не делала бы "нечто" от имени народа и во имя его блага.ЛАГ не исключение.
25.01.2020, 18:58
Гость: Матрос

Надо же какую глупость сочинили в пункте 1-ом: "остатков Красной Армии".
Т.е. не отрицаете, что в Белоруссии воевала Красная Армия СССР, но оказывается в ее разгроме по-вашему виноваты бульбаши.
И не надо игнорировать национальный состав Красной Армии, в ней воевали все народы СССР.
25.01.2020, 18:41
Гость: Я

Не надо врать: Беларусь давно предлагает перейти на торговлю за российские рубли, но кто-то не хочет. Им подавай валюту для удобства вывода за бугор.
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