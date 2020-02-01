Важные нюансы микрокредитования

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Перед тем, как впервые взять микрозайм на карту в одной из многочисленных МФО Рунета, прочитайте нашу статью

Мы предоставим вам ту практическую информацию, которую нужно знать и учитывать перед оформлением онлайн кредита.

Время выдачи финансовых средств

Подать запрос на займ на карту мгновенно круглосуточно без отказа можно прямо сейчас. Однако рассмотрена ваша заявка может быть:

- Только в рабочее время (чаще всего с 9 часов утра до 20 часов вечера);

- В любой час дня и ночи без выходных и праздничных дней (решения принимаются роботами).

Между реальной выдачей микрокредитов (отправкой денег на карточку) и подачей заявок на сайтах есть огромная разница. Однако организации, стараясь привлечь клиентов, указывают слово «круглосуточно» в любом случае.

По этой и многим другим причинам мы советуем выбирать МФО с помощью специальных сервисов-агрегаторов. Для примера, на странице https://zajmy-na-kartu-onlajn.ru/zajmy-na-kartu/ вы сможете увидеть список тех кредиторов, которые действительно выдают быстрые микроссуды круглосуточно. Полный список таких компаний представлен в соответствующем разделе «Займы онлайн – круглосуточно».

Какие данные нужно будет предоставить?

При первом обращении в МФО будьте готовы предоставить данные:

- Паспорта совершеннолетнего гражданина России. Если вам еще нет 18 лет, ваша заявка будет автоматически отклонена любым кредитором;

- ИНН;

- Именной банковской карточки, оформленной на ваше имя. Указание в заявке номера карты другого человека может быть расценено как мошенничество. В лучшем случае такое действие приведет к отказу в деньгах. В худшем случае – в занесении вас в «Черный список» обманщиков.

Потребуется электронная почта и телефон. Некоторые МФО настаивают на загрузке селфи-фото заемщика и/или фотографий или сканированных копий паспорта и ИНН. Не прикрепляя сканы и снимки, вы гарантируете себе отказ в микрозайме.

Причины отклонения заявок

Чаще всего МФО отказывают в деньгах тем заемщикам, которые предоставляют неактуальные, неполные или недостоверные данные. Указание неправильных номеров телефонов контактных лиц – повод для занесения в ЧС.

Ваша заявка будет отклонена, если у вас есть просроченные микрокредиты или банковские ссуды. При этом наличие действующего, но вовремя оплачиваемого займа позволит вам взять новый кредит.

Обратите внимание: если вы обращаетесь в круглосуточную микрофинансовую компанию, которая обрабатывает запросы с помощью роботов, к отказу может привести даже большое количество грамматических ошибок. Скоринговая система просто не распознает слова в анкете. Она или отклонит заявку, или отправит ее менеджеру на дополнительное рассмотрение.