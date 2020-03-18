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Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,5-2,2%

10:38 18.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим снижением цен blue chips вслед за откатом фондовой Азии и нефти (Brent тестирует уровни ниже $29 за баррель) в условиях продолжающегося расширения пандемии коронавируса COVID-19.

Как пишет "Интерфакс" индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-2,2%, причем первый откатился ниже 2200 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2191,2 пункта (-1,5%), индекс РТС - 914,24 пункта (-2,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,1%. Доллар вырос до 76,77 рубля (+1,33 рубля), курс евро достиг 84,7 рубля.

Подешевели рублевые акции "Роснефти" (-4,1%), "Газпром нефти" (-3,8%), "Аэрофлота" (-3,4%), ВТБ (-3,2%), "НОВАТЭКа" (-2,8%), ПАО "Полюс" (-2,8%), "РусГидро" (-2,5%), "Башнефти" (-2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,4%), "Россетей" (-2,4%). Подросли "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%), акции "Ростелекома" (+0,7%).

В США индексы во вторник, 17 марта, выросли на 5,2-6,2% благодаря информации о готовящемся властями США пакете мер объемом порядка $1 трлн, призванных смягчить негативные последствия распространения коронавируса.

По мнению экспертов, в обозримом будущем фондовый рынок будет "прыгать как мячик для пинг-понга", так как большая неопределенность рождает большую волатильность. Множество людей из сферы туризма, транспорта, услуг, сектора развлечений могут потерять работу, и ясно, что цены на энергоресурсы в ближайшие месяцы высокими не будут. Однако пока даже примерно не ясен общий экономический ущерб от пандемии коронавируса, как и сроки окончания пандемии.

До прояснения этих вопросов фондовый рынок будет двигаться по схеме: "шаг наверх и два шага вниз", отмечают они.

Также аналитики говорят, что рынки сейчас в самом начале нефтяной войны, развязанной 6 марта, а все предыдущие войны длились годы. Локально стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке поможет намерение США покупать нефть для заполнения стратегических запасов, а также планы Китая в скором времени объявить о новых стимулах для ускорения экономики. При самом оптимистичном сценарии нефть Brent вскоре может подняться до $45 за баррель, но для этого нужны хоть какие-то сигналы о готовности России и Саудовской Аравии снова сесть за стол переговоров по поставкам нефти. При менее оптимистичном сценарии нефтяные цены поднимутся до $35 или $38 за баррель.

Темы: Мировые биржи и рынки ценных бумаг
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Комментарии читателей
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18.03.2020, 13:35
Гость: Павел__

"Во фсём виноват бардак-обама, а мы "сделали" саудитов, потому чта у них нефть легкая (и в добыче и для переработки), а у нас тяжелая, а значит - им, саудам - будет тяжело продавать свою нефть по 25 баксов за бочку, а нам - легко, потому что наш народ одобрит повышение пенсионного возраста до 90 лет. Так что всё, кто несогласен -это либерасты, поющие на печеньки госдепа и завидующие тому, что у нас есть путин, который за 20-ть лет не выполнил ни одного своего обещания!"
(в подражание хехо-даланам)
18.03.2020, 12:08
Гость: трейдер

Правительству РФ нужно готовиться к курсу 100 руб. за 1 USD, а ЦБ РФ экстренно ночью в пятницу повышать ставку до 10 %. Спасибо "нулевому" за нашу счастливую стабильность.
18.03.2020, 12:02
Гость: охотник за бакланами

Теперь-то, кто виноват ?
Путин переживал что ЕС, закупает дорогие энергоресурсы у США, стоимость которых, дороже чем у РФ.
Выходит, Путин будет рад, что дешёвая нефть из Саудовской Аравии пойдёт в ЕС, стоимость которой, дешевле чем из РФ?
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