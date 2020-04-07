Таможенный брокер и оформление документов для растаможки в ЕС

16:39

Изменение законодательства является препятствием и часто мешает трейдерам плавно перемещаться по теме таможенных пошлин

Все они избегают неприятностей при международных сделках, поэтому многие компании прибегают к помощи специалистов так называемых таможенных агентов, которые завершают все формальности. Используя свои ноу-хау, они могут определенно ускорить весь процесс. Сегодня растаможка в Польше выполняется в строгом соответствии с действующими правилами.

Таможенная документация

Таможенный брокер с опытом работы с международными перевозками также может помочь. Используя курьерскую компанию во время импорта, предприниматель часто заполняет разрешение, благодаря которому ему самому не нужно дополнять таможенную документацию. Формальности дополняет перевозчик на основе документов, выданных экспортером. В коммерческом счете должна быть такая информация, как:

- номер и дата выставления счета,

- полные данные покупателя и продавца

- название и описание товара (и его количество и цены за единицу)

- общая сумма для оплаты

- информация о стране происхождения

В некоторых случаях вам понадобится спецификация товара и сертификат, подтверждающий состав товара, который выдается производителем, или установленное для этой цели испытательное учреждение. Если перевозимый товар подлежит акцизу, необходимо также свидетельство о выдаче налоговых акцизных марок, в котором содержатся все детали: от номера серии до даты изготовления до даты выпуска, а также свидетельство об уплате сборов. Важно соблюдать срок таможенных сборов, любые пошлины должны быть погашены до 10 дней с момента принятия органом декларации. Только тогда товар будет допущен к обороту.

Освобождение от пошлин

На то, какую конкретно сумму заплатит импортер, влияют несколько факторов. Определяющей является таможенная стоимость товара, определяемая на основе тарифа, предоставленная категория или сам вес груза. Не имеет значения и текущий курс валют.

При импорте товаров из Китая или США мы обязаны пройти таможенное оформление, однако сама процедура не всегда означает необходимость взимания платы. При низких ценностях товара мы можем быть освобождены от сборов, особенно при покупке продуктов, не предназначенных для торгового оборота.

Тем не менее, стоит помнить, что сумма, которую мы платим за доставку в китайском интернет-магазине, обычно не учитывает таможенную пошлину. Это возможные дополнительные расходы, которые мы будем вынуждены оплачивать сами.