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В Москве упрощен порядок выплат безработным

11:02 9.04.2020
Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская
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В Москве упростили порядок выплат для тех, кто недавно потерял работу в связи с ситуацией с коронавирусом, пишет "Интерфакс"

"Теперь для получения выплаты не нужно проходить несколько собеседований и предъявлять документы об отказе в приеме на работу. Оформление будет осуществляться исключительно в электронном виде", - цитирует агентство своего собеседника в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что начисление выплат произойдет в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления.

В Москве ранее была введена региональная компенсационная выплата - она составляет 19500 рублей в месяц вместе с пособием по безработице.

Такие выплаты смогут получить москвичи, которые потеряли работу в этом году и отработали сначала года не менее 60 календарных дней. Эта выплата для людей, у которых не было бы проблем с работой, если бы не эпидемия коронавируса. Компенсация положена гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства в Москве.

Темы: Москва, Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.04.2020, 13:26
Гость: Старый евrей

Теперь это выглядит так:
--- Ваш диплом, пожалуйста.
--- Вот.
--- Здесь написано, что вы - инженер-электронщик. Когда последний раз работали по специальности?
--- Никогда не работал. Я был руководителем IT отдела.
--- Ваша квалификация "инженер-электрнщик" просрочена. Пойдете дворником?
--- Нет.
--- Точно?
--- Точно.
--- Стопудово?
--- Да.
--- Тогда идите домой. Мы трижды предлагали вам работу, вы трижды отказались. Мы вам ничего не должны.

Именно так это и делается. Хотелось бы посмотреть на дипломы этих чиновников. Там точно "чиновник из биржи труда" написано?
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