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Владимир Путин предложил выделить бизнесу деньги на зарплаты сотрудникам

16:56 15.04.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей денежными средствами на выплату зарплат сотрудникам в размере 12 100 рублей на каждого работника.

По словам Путина, объем данной помощи должен рассчитываться из численности сотрудников по состоянию на 1 апреля 2020 года.

«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей дополнительно к уже принятым мерам поддержки прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числа на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», - сказал президент.

Темы: Экономическая ситуация в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.04.2020, 18:57
Гость: Вряд ли

людям ротенбергам и людям сечиным это понравится.
15.04.2020, 18:11
Гость: Донецк

... Ух тыж смотри какой! Предложил... А приказать, назначить ответственных, проверяющих... И САМОЕ ГЛАВНОЕ - РАССТРЕЛИВАЮЩИХ ЗА САБОТАЖ...
15.04.2020, 17:59
Гость: Петр

как в фильме "Гараж": "Предлагаю предоставить..." . Президент или мимо проходил?
президент говорит "приказываю..."
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