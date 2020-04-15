Владимир Путин предложил выделить бизнесу деньги на зарплаты сотрудникам

16:56

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей денежными средствами на выплату зарплат сотрудникам в размере 12 100 рублей на каждого работника.

По словам Путина, объем данной помощи должен рассчитываться из численности сотрудников по состоянию на 1 апреля 2020 года.

«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей дополнительно к уже принятым мерам поддержки прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числа на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», - сказал президент.