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Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже 1 доллара

21:07 20.04.2020
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Майские фьючерсы нефти марки WTI продолжили снижение — их стоимость упала до $0,9 за баррель, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные биржи NYMEX. В течение торгов она опускалась до $0,01 за баррель. При открытии торгов ее стоимость составляла $17 за баррель.

Июньские фьючерсы Brent торгуются на уровне $26,2 за баррель. В начале торгов их стоимость составляла $28 за баррель.

Неделей ранее для стабилизации рынка нефти в условиях падения спроса на сырье из-за пандемии коронавируса COVID-19 крупнейшие производители нефти договорились о рекордном сокращении добычи. Несмотря на заключенное соглашение ОПЕК+, мировые цены на нефть продолжили падать. По мнению экспертов, цены на нефть начнут расти лишь после снятия нынешних карантинных ограничений.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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21.04.2020, 00:57
Гость: Carlos

Само собой...
21.04.2020, 00:55
Гость: Carlos

Бургер Кинг - еще нормально, он сельхоз за собой тянет и пр., а вот букмекерские конторы...
21.04.2020, 00:38
Гость: gvozd

это вряд ли.
а вот сланцевой индустрии пендосии кердык пришел Гарантированный - себестоимость бочки у них 56 баксов..
а у русского народа еще много чего воровать можно - московские ивгеи найдут что.
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