Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже 1 доллара

21:07

Майские фьючерсы нефти марки WTI продолжили снижение — их стоимость упала до $0,9 за баррель, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные биржи NYMEX. В течение торгов она опускалась до $0,01 за баррель. При открытии торгов ее стоимость составляла $17 за баррель.

Июньские фьючерсы Brent торгуются на уровне $26,2 за баррель. В начале торгов их стоимость составляла $28 за баррель.

Неделей ранее для стабилизации рынка нефти в условиях падения спроса на сырье из-за пандемии коронавируса COVID-19 крупнейшие производители нефти договорились о рекордном сокращении добычи. Несмотря на заключенное соглашение ОПЕК+, мировые цены на нефть продолжили падать. По мнению экспертов, цены на нефть начнут расти лишь после снятия нынешних карантинных ограничений.