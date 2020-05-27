Минтруд предложил увеличить минимальное пособие по безработице в три раза

19:08

Минтруд предлагает увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей, заявил глава ведомства Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.

Согласно инициативе министерства, мера будет принята на три месяца - до 1 октября.

Президент РФ Владимир Путин эту инициативу поддержал. Люди, которые не имеют подтвержденного дохода или достаточного рабочего стажа и получают от службы занятости 1,5 тысячи рублей, нуждаются в поддержке государства, заявил глава государства и поручил увеличить пособия до 4,5 тысяч рублей задним числом - с 1 мая по 1 августа.