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Минтруд предложил увеличить минимальное пособие по безработице в три раза

19:08 27.05.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минтруд предлагает увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей, заявил глава ведомства Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.

Согласно инициативе министерства, мера будет принята на три месяца - до 1 октября.

Президент РФ Владимир Путин эту инициативу поддержал. Люди, которые не имеют подтвержденного дохода или достаточного рабочего стажа и получают от службы занятости 1,5 тысячи рублей, нуждаются в поддержке государства, заявил глава государства и поручил увеличить пособия до 4,5 тысяч рублей задним числом - с 1 мая по 1 августа.

 

Темы: Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.05.2020, 20:49
Гость: stalker

Ну и как это поможет кардинально изменить положение безработных ? Раньше они получали 1,5 тыс. рублей, т.е. фигу. А теперь будут получать 4,5 тыс. рублей, т.е. фигу с маслом.
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