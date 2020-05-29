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«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за российский газ

18:44 29.05.2020
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Задолженность Белоруссии за поставленный газ из России составляет 165,57 млн долларов, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Как только Белоруссия погасит этот долг, "Газпром" сможет начать переговоры по условиям поставок российского газа в 2021 году, пишет ТАСС.

"Газпром" готов начать переговоры с Белоруссией по условиям поставок российского газа в 2021 году сразу после погашения ею долга за газ. В настоящее время задолженность республики за поставленный газ уже достигла $165,57 млн. Об этом сообщил ТАСС председатель правления газового холдинга Алексей Миллер.

При этом белорусское Минэнерго утверждает, что у него нет задолженности за импортируемый российский природный газ, споры ведутся относительно его стоимости с учетом калорийности сырья.

"Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ. В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности. Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов", - говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.

Темы: Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Газпром
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Комментарии читателей
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30.05.2020, 01:01
Гость: Евроазиец

Вот только не надо нарушать порядок! А то сделаем так что наоборот вы должны будете.
30.05.2020, 00:14
Гость: владимир

цена газа уже стала отрицательной о батька газ получит бесплатно ,Газпром еще и приплачет
29.05.2020, 23:05
Гость: Сектор Газа

А можно узнать, сколько задолжал Кавказ? Ну так, как дополнение к третьей части "Кавказцы Vs Полиция"?
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