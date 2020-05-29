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Сбербанк вывез из России почти две трети запасов золота

00:54 29.05.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Российские банки продолжают распродажу запасов золота из хранилищ. По итогам апреля они вывезли за рубеж 4,6 тонны драгметалла - на 15% больше, чем в марте.

Согласно статистике ЦБ, за два месяца банки продали зарубежным клиентам 8,6 тонны слитков, которые активно копили в сейфах в последние два года.

Запасы золота в банках сокращаются шестой месяц подряд: с ноября на экспорт ушло 17 тонн драгметалла.

Крупнейшим и де-факто единственным продавцом по итогам апреля стал Сбербанк, из хранилищ которого ушло 5,5 тонны. Суммарные запасы золота у крупнейшего госбанка РФ упали на 37,7%, пишет Finanz.ru.

Сбербанк активно распродает золото с прошлой осени. На 1 ноября у банка было 22,5 тонны, к 1 февраля осталось 17 тонн, на 1 апреля - 14,5 тонны, на 1 мая - 9 тонн. Таким образом, за полгода из банка ушло практически две трети золотого запаса.

Запрет на международные авиаперелеты оборвал традиционный канал экспорта золота - в багажных отсеках пассажирских лайнеров. Банкиры вышли из положения, зафрахтовав чартеры, рассказал «Интерфаксу» источник в банке-участнике рынка драгметаллов.

Лайнеры со слитками улетают в Лондон. «С апреля организовано специальное авиасообщение по оперативной доставке (как минимум раз в неделю) слитков драгоценных металлов (золото, серебро) из РФ в Великобританию. Экспорт осуществляют как банки, так и недропользователи», - рассказал банкир.

До прошлого года почти все добываемое в стране золото скупал в резервы Банк России, но с 1 апреля он полностью приостановил пополнение золотого запаса, чтобы экспортом драгметалла покрыть нехватку нефтедолларов и залатать «дыры» в платежном балансе.
 

Темы: Банки в России, Золото и драгоценные металлы
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Комментарии читателей
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29.05.2020, 10:38
Гость: Петр

Все ясно. Происходит ликвидация России. Все, что можно, дограбят и вывезут за границу. А народу в благодарность за терпение- вакцинацию от ВОЗ (ООН) на прощание. Так что все дебилами в России станут, а половина еще вымрет. То-то российская власть так расстаралась с короной . И ВОЗ денег дала. Уничтожение России будет произведено за счет самой России. По заветам нациста Збигнева Бжезинского.
29.05.2020, 09:47
Гость: Золото манит нас!

Золото, как всегда, обманет нас!
29.05.2020, 09:41
Гость: Вальтер

Запасы золота в резервах ЦБ РФ на 1 мая остались прежними - 2298,5 тонны.
А в статье речь идет о продаже золота банками,имеющими статус АО и ПАО, то есть продается золото не из резервов ЦБ РФ. Это золото является активами этих банков. В данном случае речь идет о бизнесе банков России. Так, Сбербанк сократил запасы золота на 5,5 тонны, ВТБ — на 5,2 тонны, "Промсвязьбанк" — на 4,6 тонны, банк "Открытие" — на 4 тонны, "Газпромбанк" — на 3,6 тонны. Как пояснил управляющий директор НКР Станислав Волков: «Снижение объема золота на балансе российских банков связано с высоким спросом на него, в том числе на мировом рынке. Цены на этот металл в начале 2020 года заметно выросли, особенно в рублевом эквиваленте».
Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в апреле 2020 г. подписал постановление о выдаче генеральных лицензий на экспорт аффинированного (очищенного от примесей и взвесей) золота и серебра в виде слитков. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Выдавать лицензии будет Минпромторг.
Ожидается, что это поможет расширить экспортные возможности российских золотодобывающих компаний и аффинажных заводов. Сейчас золотодобытчики могут экспортировать металл только по разовым лицензиям, которые привязываются к конкретному контракту. Генеральные лицензии уравняют их в экспортных правах с банками.
Таким образом, золота в резервах ЦБ РФ, по крайней мере на 1 мачя 2020 г, не продавалось. Поэтому страшилки неуместны.
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