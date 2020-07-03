Как договориться о реструктуризации кредита с банком

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Многие заемщики, оформляя кредит, допускают ошибку необъективной оценки своего материального положения и не в полной мере понимают, какая финансовая нагрузка ляжет им на плечи

Результатам чего становятся просрочки по выплатам, что приводит к возникновению долга.

Чтобы избежать финансового краха, остается один выход – обратиться в банк с просьбой об оформлении реструктуризации кредита. Ниже будет подробно рассказано о том, каким образом следует действовать, чтобы провести эту процедуру.

Особенности процедуры реструктуризации



Как правило, банковские организации не заинтересованы в судебных разбирательствах с должниками, поэтому решают вопросы, связанные с урегулированием сложностей с оплатой в пользу клиентов.

Однако положительное решение может быть принято только в случае, если просрочка вызвана вескими причинами.

Процедура проводится в целях снижения кредитной нагрузки на клиента. Это можно сделать несколькими способами:

1. Введение аннуитетного графика платежей. В этом случае ежемесячная выплата снижается на 20-30%. Будет производится как погашение основного долга, так и процентов. Этот способ может быть использован, если доходы гражданина снизились ненамного;

2. Увеличение сроков действия договора. Это можно сделать, если в соглашение отсутствует условие о максимальном сроке. К примеру, если предусмотрен срок в 10 лет, продлить его будет нельзя.

3. Оформление кредитных каникул на срок от 3 месяцев до года. В этот период производится оплата только начисленных процентов;

4. Снижается процентная ставка. На такую уступку может рассчитывать человек, имеющий идеальную кредитную историю. Снижение применяется в течение нескольких месяцев, до улучшения материального положения гражданина;

5. Гражданин полностью освобождается от выплат на период от 1 до 3 месяцев. Такая услуга может быть предложена только гражданину, который полностью лишился доходу, к примеру, был сокращен на работе или тяжело заболел.

Важно знать, что в банковскую организацию следует обращаться сразу при возникновении материальных затруднений, не дожидаясь начисления штрафов и пеней.

Процедура реструктуризации



При оформлении ссуды у гражданина возникают обязательства по своевременному возврату денег. На кредитное учреждение не возлагается обязанность по предоставлению отсрочки, однако чаще всего оно идет навстречу клиенту. Такая процедура представляет интерес и для банка, поскольку высокий процент задолженностей снижает прибыль организации.

По этой причине договориться с банком несложно, при условии, что клиент вовремя представит всю документацию, не дожидаясь роста задолженности до крупного размера.

Можно выделить следующие этапы реструктуризации:

1. Составляется заявление с указанием: ФИО гражданина, паспортных данных и контактов, номера кредитного соглашения, описания возникших проблем, уровня доходов и суммы платежа, которую гражданин может вносить на текущее время. Рекомендуется перечислить меры, предпринимаемые гражданином для улучшения его финансового положения;

2. Собирается и представляется документация, подтверждающая, что у гражданина возникли финансовые трудности (справки из медучреждений, подтверждающие тяжелое заболевание, копия трудовой с записью о сокращении);

3. Банк рассматривает заявление и разрабатывает план процедуры;

4. Подписывается новый график и дополнительное соглашение к кредитному договору.

Важно учитывать, что в случае согласия банковской организации на проведение процедуры, необходимо строгое соблюдение всех предложенных условий. В случае нарушения новых условий кредита, банк больше не пойдет на уступки клиенту.

Обращение в суд

© KM.RU, Вадим Черноусов

В случае, если банковская организация отказала в проведении реструктуризации, а гражданин возражает против суммы долга, он вправе обратиться в судебные органы.

Потребуется составление искового заявления, которое можно направить в суд посредством почтовой связи или передать лично через работников канцелярии. Понадобится представление документации, подтверждающей, что сумма долга рассчитана неверно.

В случае вынесения решения в пользу гражданина, на банковскую организацию может быть возложена обязанность по перерасчету суммы задолженности.

При этом следует помнить, что судебное разбирательство потребует значительных временных и финансовых затрат. Добиться положительного для себя решения, не имея специальных познаний, будет крайне сложно, поэтому потребуется обращение к опытному юристу, услуги которого стоят достаточно дорого. Поэтому к таким мерам следует прибегать только в крайних случаях, и стараться урегулировать конфликт путем мирных переговоров. Кроме того, следует осознавать, что полного списания кредита добиться все равно не удастся, при положительном решении будут только списаны штрафы и реструктурирован долг.

Плюсы реструктуризации



Реструктуризация имеет ряд плюсов, к которым относятся:

1. Сохранение положительной кредитной истории.

2. Возможность избежать штрафов.

3. Отсутствие проблем с коллекторами.

4. Банк не инициирует судебную процедуру.

5. Возможность получить выгодные условия перекредитования.

Кроме того, гражданам, имеющим несколько кредитов, доступна процедура рефинансирования. В этом случае банком выдается новая ссуда с минимальной процентной ставкой. Средства от этого займа используются для закрытия остальных кредитов. Соответственно, гражданину потребуется производить выплаты не по нескольким займам, а только по одному. Однако такая услуга предоставляется только гражданам, имеющим идеальную кредитную историю.

Заключение



В случаях, когда у гражданина возникают финансовые проблемы, не следует избегать контактов с кредиторами. Предпочтительнее еще до возникновения просрочки пойти на переговоры с банковским учреждением с просьбой провести реструктуризацию. Это позволит избежать роста задолженности до значительного размера, утраты кредитной репутации, судебной процедуры, и других негативных последствий, связанных с неуплатой долга.

