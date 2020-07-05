Как работает обменник Bitcoin

13:10

Криптовалюта это инновационная система расчета, которая хранит информацию о состоянии владения конкретными единицами

Это виртуальная валюта, которую мы можем хранить в приложении в так называемом кошельке, к которому только у нас есть доступ. Если мы хотим совершить с ними какую-то сделку: то все транзакции выполняются в электронном формате. Сегодня обмен BTC и криптовалют осуществляется максимально быстро и безопасно.

Каждый блок криптовалюты имеет свой уникальный код, поэтому его нельзя копировать. Самая популярная криптовалюта биткоин.

Биткоин: что это такое?

Биткоин это цифровая валюта, которая создается и хранится в электронном виде. Таким образом, он не печатается и не имеет физической формы, как, например, доллар. Это последовательность десятков символов, которые складываются из-за сложных математических операций, выполняемых компьютерами, в зашифрованный код.

Для использования биткоина необходимо создать собственный виртуальный кошелек, в котором мы его и будем хранить. Чтобы создать виртуальный кошелек, мы можем использовать веб-сайты, которые предлагают нам такие услуги. Каждый предполагающий электронный кошелек пользователь получает электронный ключ безопасности, который назначается только ему. Он представляет собой идентификатор, который проверяет, сколько криптовалют у нас есть.

Обмен криптовалют

Биткоины можно приобрести в обменном пункте: онлайн или стационарном. В стационарном обменном пункте транзакция проста, а сам обмен происходит так же, как и в традиционном обменном пункте. Стационарные обменные пункты позволяют нам покупать биткоины за наличные. Это простой способ обменять доллар на биткоины и наоборот. Работает по принципу входишь-платишь-покупаешь-выходишь. К сожалению, у стационарных обменных пунктов есть свой недостаток – их практически нет.

Гораздо проще получить доступ к обменным пунктам в интернете. После выбора пункта обмена валюты мы должны ввести сумму и тип валюты, которую мы хотим купить, а затем перевести деньги на указанный банковский счет. Затем купленные средства будут переведены на основанный нами криптовалютный кошелек.

В случае обмена биткоинами на доллар мы отправляем средства на адрес кошелька, указанного нам обменным пунктом, и тот передает нам сумму в долларах. Самым большим преимуществом онлайн-обменников криптовалют является их простота.