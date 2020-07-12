]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Песков предупредил о предстоящих экономических трудностях

20:26 12.07.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Россию ожидают экономические трудности на фоне масштабного кризиса из-за пандемии коронавируса COVID-19, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«В экономическом плане еще не все позади, нас ждут трудности впереди, это очевидно. Мы смотрим на глобальный масштаб кризиса,— сказал Песков в эфире  телеканала "Россия 1".— Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями. Это можно сказать однозначно».

Он сказал, что, когда президента Владимира Путина спрашивают об увольнениях, тот отвечает, что уволить человека легко, сложнее организовать слаженную работу. Поэтому отставки и кадровые перестановки будут проводиться после тщательного анализа, пишет «Коммерсант».

Также Песков выразил надежду, что в России не будет новых вспышек коронавируса.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономика России сейчас находится в состоянии застоя. Он напомнил, что во время кризиса 2008–2009 годов правительство действовало быстрее и потому успешно с ним справилось.

Темы: Экономическая ситуация в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.07.2020, 07:37
Гость: Оттудова

И какие проблемы? Соберите самый бойких бабушек с холахупом по жизни и не отягощённых родственниками (родными), и в очередной раз пусть оне откажутся от пенсии совсем)).
13.07.2020, 07:18
Гость: stalker

А то мы не знали о предстоящих трудностях. И дело не только в коронавирусе. Возьмите для примера тот же Китай. Там и число заболевших практически в 7 раз меньше чем у нас и с коронавирусом они справились быстро. А заодно и рост экономики у них опять начался. А у нас всегда какие-то причины ищут для самооправдания. Это как в поговорке о том, что тот кто желает добиться цели, тот ищет пути, а кто не не стремится, тот ищет причины.
13.07.2020, 06:58
Гость: Ссссс!!!!!!!

То что мы по нос в экономических трудностях со времен развала СССР,при котором мы пребывали в этих трудностях по шею,до сегодня не волновало шефа и его шестерку,они жили за счет ограбления страны и его народа.Народ ограблен до основания Половина граждан выживает на дохол до 15 000,не имея ни каких накоплений,четверть прозябает еле сводя концы с концами без надежды ,постоянно пополняя нищую половину.И только четверть,стоящая на охране жирных кремлевских хомяков,не жалуется на жизнь.Государство с его недрами можно грабить много много президентских сроков,да вот беда у капитализма свои законы жизни,в которых Кремль разбирается поросенком в апельсинах.Нет спроса на нефть и газ,толчком к чему стали ,кстати,действия поросенка в Аравии ,захотевшей убрать конкурента из США.Вот и верещит шестерка,а за счет чего жить то ей?
Все комментарии (35)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации