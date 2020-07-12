Песков предупредил о предстоящих экономических трудностях

20:26

Россию ожидают экономические трудности на фоне масштабного кризиса из-за пандемии коронавируса COVID-19, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В экономическом плане еще не все позади, нас ждут трудности впереди, это очевидно. Мы смотрим на глобальный масштаб кризиса,— сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".— Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями. Это можно сказать однозначно».

Он сказал, что, когда президента Владимира Путина спрашивают об увольнениях, тот отвечает, что уволить человека легко, сложнее организовать слаженную работу. Поэтому отставки и кадровые перестановки будут проводиться после тщательного анализа, пишет «Коммерсант».

Также Песков выразил надежду, что в России не будет новых вспышек коронавируса.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономика России сейчас находится в состоянии застоя. Он напомнил, что во время кризиса 2008–2009 годов правительство действовало быстрее и потому успешно с ним справилось.