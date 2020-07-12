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С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

12:33 12.07.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская

С 1 августа начнется корректировка пенсий работающих пенсионеров. Это обязательная ежегодная процедура.

Корректировка пенсий работающих пенсионеров заложена в законе о страховых пенсиях. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств, пояснил РГ проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. Так, в прошлом году стоимость пенсионного коэффициента (балла) составляла 87,24 рубля. Максимальное увеличение пенсии составило 261, 72 рубля. В нынешнем году пенсионный балл стоит 93 рубля. Следовательно, максимальная прибавка составит 279 рублей.

В 2019 году в России трудились около 14 миллионов пенсионеров. С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году это 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она составляет 5 686,25 рубля). Чем больше накоплено баллов, тем выше будет пенсия.

Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически. Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий. Как ранее сообщал Пенсионный фонд России, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Пенсии вырастут у 80 тысяч россиян.

Темы: Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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12.07.2020, 18:37
Гость: Сколько зарабатывают народные депутаты в Государственной дум

Официальная ставка депутата 81 тыс. руб., но надбавки и премии очень сильно увеличивают эту сумму. При среднемесячной зарплате россиянина 35 тыс. руб., зарплата депутатов Госдумы РФ в 2020 году увеличилась до 400 тыс. руб. В бюджете на каждого депутата выделено 1,5 млн руб. в месяц.
***
Зарплата депутата Госдумы за разные годы
Год Зарплата (руб. в месяц)
2013 160 тыс.
2014 260 тыс.
...
2018 338,5 тыс.
2019 353 тыс.
***
Зарплаты представителей Совета Федерации в среднем около 180 тыс. руб. в месяц.
На транспорт для сенаторов выделяют более 300 млн руб. в год,
на оплату командировок — 80 млн руб.
12.07.2020, 18:30
Гость: Время Ч.

Лапти можно и бесплатно связать.
12.07.2020, 16:59
Гость: demos

Щастье то какое! Да на эти 279 рублёв они могут себе ни в чём не отказывать!...Наверно.)
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