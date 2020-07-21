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Российские банки ужесточили выдачу кредитных карт

14:45 21.07.2020
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Российские банки сократили долю одобренных заявок на получение кредитных карт, пишет ТАСС со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

Доля одобрений по кредитным картам в мае текущего года снизилась на 7%, с 38% в мае 2019 до31% в мае 2020. Уровень одобрений в апреле составил 32%, тогда как в начале года он находился на уровне 38-40%.

Всего за май 2020 года было выдано 317 тыс. кредитных карт против 655 тыс. в том же месяце 2019 года. 

По мнению экспертов, снижение данного показателя связано с ужесточением банками кредитной политики в целях удержания уровня риска на приемлемом уровне. 

Предполагается, что объем выдаваемых кредитных карт начнет восстанавливаться в начале осени. 

Темы: Банки в России, Проблемы кредитов и кредитования в России
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Комментарии читателей
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21.07.2020, 19:58
Гость: Остап

Это хорошо или плохо? Или попендикулярно?
21.07.2020, 18:22
Гость: Василий

Надо вкладчикам срочно забирать свои вклады,пока не обнулили вклады.
21.07.2020, 17:00
Гость: gvozd

а вот в крипте таких проблем Нет и быть не может в принципе.
никто не сидит в вашем кармане и не решает достойны ли вы приличной жизни - все решаете вы сами.
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