Российские банки ужесточили выдачу кредитных карт

14:45

Российские банки сократили долю одобренных заявок на получение кредитных карт, пишет ТАСС со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

Доля одобрений по кредитным картам в мае текущего года снизилась на 7%, с 38% в мае 2019 до31% в мае 2020. Уровень одобрений в апреле составил 32%, тогда как в начале года он находился на уровне 38-40%.

Всего за май 2020 года было выдано 317 тыс. кредитных карт против 655 тыс. в том же месяце 2019 года.

По мнению экспертов, снижение данного показателя связано с ужесточением банками кредитной политики в целях удержания уровня риска на приемлемом уровне.

Предполагается, что объем выдаваемых кредитных карт начнет восстанавливаться в начале осени.