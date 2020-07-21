Российские банки ужесточили выдачу кредитных карт
Российские банки сократили долю одобренных заявок на получение кредитных карт, пишет ТАСС со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".
Доля одобрений по кредитным картам в мае текущего года снизилась на 7%, с 38% в мае 2019 до31% в мае 2020. Уровень одобрений в апреле составил 32%, тогда как в начале года он находился на уровне 38-40%.
Всего за май 2020 года было выдано 317 тыс. кредитных карт против 655 тыс. в том же месяце 2019 года.
По мнению экспертов, снижение данного показателя связано с ужесточением банками кредитной политики в целях удержания уровня риска на приемлемом уровне.
Предполагается, что объем выдаваемых кредитных карт начнет восстанавливаться в начале осени.