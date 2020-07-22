Как выбрать биржу для торговли цифровыми активами

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Криптовалютная биржа - площадка, где рабочим инструментом являются цифровые активы

Подобные онлайн-платформы являются местом встречи обладателей виртуальных денег. В них трейдеры проводят операции купли-продажи монет, инвесторы - хранят эти активы.

Какой площадке можно доверять из списка крипто бирж? Оптимальный вариант можно найти, если искать ее по нескольким критериям.

Критерии выбора

География работы биржи

Важно выбрать площадку, работающую резидентами этого государства. Иначе его граждане не смогут пройти процесс верификации на бирже. Следовательно, не смогут пользоваться всеми функциями на ней. Кроме этого, клиент может столкнуться и с проблемами юридического плана. Ведь криптобиржа в своей деятельности не руководствуется местными законами.

В приоритете - старожилы крипторынка

Желательно выбрать площадку, существующую на рынке много лет. Ее стаж работы - верный признак надежности. Правда, есть и новички, показавшие себя с лучшей стороны за короткое время деятельности. Самый яркий их представитель - криптобиржа Binance, сумевшая за три года существования добиться хороших результатов по объему торгов и войти в тройку лидеров рынка.

Кто стоит за площадкой

Надо узнать как можно больше об основателях биржи, о людях, входящих в команду. Но доверять нужно не каждому написанному, а только той информации, которая распространена в солидных источниках. Важно познакомиться и с отзывами реальных клиентов площадок. Причем по разным каналам, чтобы сопоставив их, можно было сделать правильные выводы.

Важный фактор: место регистрации

Внушают доверия биржи, расположенные в странах, где приняты строгие законы, защищающие права участников крипторынка, в том числе и трейдеров. Примером могут служить юрисдикции США, Японии, Швейцарии, Тайваня, Южной Кореи и Сингапура. Следовательно, не стоит сотрудничать с биржами, зарегистрированными в странах, где права потребителей защищаются не на должном уровне.

На что обратить внимание

После вычисления нескольких надежных бирж, нужно перейти к их анализу и выбрать площадку с оптимальными условиями. Чем нужно интересоваться?

Ликвидностью биржи

Для этого нужно зайти на сайт Coinmarketcap и узнать суточный объем торгов. Чем выше этот показатель площадки, тем лучше.

Списком торговых пар

Когда трейдером сделан выбор в пользу определенной монеты, то нужно искать биржу, предлагающую максимум пар с нею. В остальных случаях предпочтение нужно отдавать площадке со множеством торговых пар.

Интерфейсом торгового терминала

Чем проще и понятнее оформлен торговый терминал, тем легче работается трейдеру. Это его рабочее место на бирже, которое должно легко перестраиваться под личные нужды игрока.

Системой безопасности и верификации

Хорошо, когда площадка извещает пользователей о попытках взлома. Это показатель того, что техническая служба работает над собственными недочетами. Не стоит доверять тем, кто скрывает факты хакерских атак. Последние стандарты безопасности требуют двухфакторную аутентификацию и многоступенчатую верификацию.

Размером комиссии

Каждая площадка за свои услуги взимает определенную сумму. Но некоторые скрывают реальную величину сборов. Поэтому нужно выбрать площадку, где трейдеру доступна полная информация о расходах. Нужно сравнить комиссии нескольких бирж и выбрать ту, в которой они самые выгодные.

Службой поддержки

Потенциальному криптотрейдеру рекомендуют проверить эту службу биржи еще до начала торговли. Для тестирования годится задать ей любой разумный вопрос. Если ответ будет быстрым и проблема решится так же оперативно, то стоит оставаться на этой площадке.

Эта проверка вселяет уверенность в том, что если когда-то трейдер попадет в трудное положение, то он получит нужную поддержку со стороны биржи. Не стоит начать работу на той площадке, которая провалила проверочный тест. Значит, она не дорожит своими клиентами и не помогает им в нужный момент.

Отсутствие колл-центра не может быть верным признаком плохой связи с трейдерами. Ответственная биржа может выполнять свои обязательства перед клиентами и через социальные сети.

Кстати, в соцсетях и других каналах, где общаются трейдеры, можно и найти достойную биржу. В них люди обсуждают подобные сервисы очень активно. Говорят не только о плюсах площадки, но и о недостатках ее работы. Нужно доверять той информации, в которой автор доказывает свое мнение аргументами. Если их нет, то данные распространены заинтересованными лицами: позитивные - сотрудниками биржи, негативные - конкурентами.

Источник: profinvestment.com