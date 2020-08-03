Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»

09:59

Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».

«Глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на сумму около 213 млн злотых ($57 млн) на "Газпром". Это результат отсутствия сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода "Северный поток-2"»,— цитирует «Коммерсант» сообщение регулятора.

Польский антимонопольный регулятор в январе обратился к «Газпрому» с запросом информации для расследования в отношении газопровода «Северный поток-2». До этого UOKiK оштрафовал французскую Engie на €40,3 млн за отказ от сотрудничества в рамках этого расследования. В июне подобное дело было возбуждено и против «Газпрома».

США пытаются оказать давление на европейских кредиторов «Северного потока-2», угрожая ввести против них санкции задним числом. Госсекретарь Майк Помпео в июле потребовал от Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV «уйти немедленно», иначе компании могут столкнуться, в частности, с блокировкой всех активов в США. Новые угрозы звучат на фоне активизации усилий «Газпрома» по завершению проекта.