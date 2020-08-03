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Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»

09:59 3.08.2020
Фото с сайта gazprom.ru

Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».

«Глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на сумму около 213 млн злотых ($57 млн) на "Газпром". Это результат отсутствия сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода "Северный поток-2"»,— цитирует «Коммерсант» сообщение  регулятора.

Польский антимонопольный регулятор в январе обратился к «Газпрому» с запросом информации для расследования в отношении газопровода «Северный поток-2». До этого UOKiK оштрафовал французскую Engie на €40,3 млн за отказ от сотрудничества в рамках этого расследования. В июне подобное дело было возбуждено и против «Газпрома».

США пытаются оказать давление на европейских кредиторов «Северного потока-2», угрожая ввести против них санкции задним числом. Госсекретарь Майк Помпео в июле потребовал от Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV «уйти немедленно», иначе компании могут столкнуться, в частности, с блокировкой всех активов в США. Новые угрозы звучат на фоне активизации усилий «Газпрома» по завершению проекта.

Темы: Россия, Польша, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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03.08.2020, 18:08
Гость: а

Достоевский тоже писал: «Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными».
03.08.2020, 17:28
Гость: Главное не заплатит или нет

А то, что на хулиганов следует указывать. Любой гражданин поедет в Польшу на отдых, а там к нему соответствующее отношение. Впрочем, это еще Салтыков-Щедрин отмечал. Не меняется ни Россия, ни русские, ни отношение к ним.
03.08.2020, 17:18
Гость: gvozd

это к вопросу о "свободном рынке" конкретно в европе...
банда рекетиров в польше возмущена тем что те кого они долгое время грабили
- перестали ездить мимо грабителей..
в результате банда решила поставить на счетчик - за отказ сотрудничать с рекетом..
это классический Совок, коммандно-административная экономика.
и ведь что самое смешное, рф Подыгрывала коммунякам ес все последние 30 лет.
хотя причем тут европа.. с каких пор европейский секретариат империи имеет хоть какое то слово в грабеже?
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