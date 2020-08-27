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Белорусская дочка Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам

21:27 27.08.2020

Белорусская дочка Сбербанка – БПС-Сбербанк - временно прекращает выдачу кредитов физическим лицам.

"БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приема кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц", - цитирует "Интерфакс" сообщение банка.

В банке пояснили, что выдача кредитных ресурсов частным клиентам приостановлена "с учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана".

Кредитные заявки, принятые банком не позднее 27 августа 2020 г., будут рассмотрены в установленном порядке.

Темы: Белоруссия, Экономическая ситуация в мире
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Комментарии читателей
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27.08.2020, 23:35
Гость: В защиту Грефа

Греф как рук-ль сбербанка тут ни при чем. Все также как и с ситуацией в Крыму, где нет отделений Сбера. Греф четко следует иерархии и решениям теневой закулисы. Характер Грефа — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам закулисы.
27.08.2020, 23:26
Гость: н-Стожар

ага ,тока добавка...ну ла...вота я уверен что белорусс взяв 100 тыщ в эквиваленте рублей должен сбербанку через365 дней 115,5 вернуть,по логиге,белоруссы унтеревропейцы с 103000,но уберроссияне с 138000вглазах грефа и его хозяев?пусть будет компаньенов -монополистов в РФ
27.08.2020, 23:14
Гость: н-Стожар

а все почему? а вот при медвепреведе чуть не пробились к нам дойчебанка и кто то с азии,чур нас юсб, те еще мошенники. под 2,5 % реальных годовых. и вся банковская структура завопила -это смерть для начиная ротшильдской центробанки (ротшильды если че в списках контроллируемых финансовой империи(респект за то что деньги че-то стоят)на местае так на 37-ом пишут центробанк рф, там центробанок штук 15),и заканчивая путин202-втб и всякие сбербанки и прочая мелочевка.
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