Белорусская дочка Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам

21:27

Белорусская дочка Сбербанка – БПС-Сбербанк - временно прекращает выдачу кредитов физическим лицам.

"БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приема кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц", - цитирует "Интерфакс" сообщение банка.

В банке пояснили, что выдача кредитных ресурсов частным клиентам приостановлена "с учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана".

Кредитные заявки, принятые банком не позднее 27 августа 2020 г., будут рассмотрены в установленном порядке.