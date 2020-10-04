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Россия профинансирует повышение зарплат бюджетников Абхазии и Южной Осетии

10:13 4.10.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Минфин заложил в проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку около 1,2 млрд руб. дополнительных ежегодных трансфертов в адрес Абхазии и Южной Осетии. Деньги предполагается направить на повышение зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих в республиках, сообщает РБК со ссылкой на проект закона о бюджете и пояснений к нему.

По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 8 сентября Минфину и Минэкономразвития было поручено «обеспечить выделение бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Республики Абхазия и Республики Южная Осетия и государственных гражданских служащих Республики Южная Осетия».

В проекте бюджета предлагается зарезервировать на эти цели до 1,25 млрд руб. в 2021 году и по 1,17 млрд руб. в 2022–2023 годах (всего — около 3,6 млрд руб.) до принятия правительством России соответствующих решений.

Россия, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года, ежегодно выделяет безвозмездную помощь этим республикам. Формально часть таких ассигнований направляется на выполнение социальных обязательств перед российскими гражданами, постоянно проживающими в республиках (массовая выдача российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии началась еще в 2002 году). Так, в 2019 году посол России в Абхазии Алексей Двинянин подчеркивал, что тогда на зарплаты и пенсии работающим в республике бюджетникам был выделен 1 млрд руб.

В 2020 году российский бюджет выделит Абхазии и Южной Осетии 12 млрд руб., следует из данных Казначейства. В 2021 году объем помощи и трансфертов Абхазии и Южной Осетии из российского бюджета увеличится до 13,76 млрд руб. в случае направления средств, резервируемых на повышение зарплат в госсекторе республик (в 2022 и 2023 годах — до почти 14,1 млрд руб. ежегодно).

Темы: Россия, Абхазия, Южная Осетия, Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.10.2020, 15:43
Гость: ...

Лучше Профинансируйте повышение пенсий в России. Прожить невозможно
04.10.2020, 15:43
Гость: Титус

Как похоже, Гитлер тоже выделял деньги на зарплату бюджетников в Рейхскомиссариатах, на оккупированных землях Европы...
04.10.2020, 15:14
Гость: Влад

Ну а что нет то? Когда "гордые" абхазы отказались продавать землю и жилье гражданам РФ, то все у нас утерлись. Тоже самое и с осетинами. Кстати, г-н гергиев, как истинный осетин, не произнес НИ ОДНОГО(!!!) слова благодарности русским миротворцам, зато устроил обнимашки с гварцеделли и... кикабидзе. Это чтобы вы господа понимали цену благодарности кавказских народов.
04.10.2020, 13:01
Гость: Правительство РФ сократило отчисления в ПФ РФ на 100 лярдов

статья на км.ру
04.10.2020, 12:54
Гость: Белая Русь

Пусть бы расплачивались землей тогда, если больше ничего нет. С какого типа независимым государствам платить сотни миллионов долларов ежегодно?
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