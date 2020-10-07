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Минфин заработал почти полтриллиона рублей на сентябрьском крушении рубля

20:02 7.10.2020
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Сентябрьское крушение рубля, сделавшее российскую валюту худшей на развивающихся рынках и подбросившее курс доллара до максимумов с марта, а евро - до 4-летнего пика, оказалось «подарком» для российского правительства, которое хранит резервы в иностранных валютах.

По итогам сентября ликвидная часть Фонда национального благосостояния - «нефтегазовой кубышки» Минфина, где три года складировались сырьевые сверхдоходы бюджета, - выросла на 436 млрд рублей, до 9,346 трлн рублей, сообщает Finanz.ru со ссылкой отчет ведомства о состоянии суверенных фондов.

ФНБ смог увеличиться в размерах, даже несмотря на то, что Минфин тратил из него деньги. За месяц из фонда было изъято 340,4 млн долларов, 288,3 млн евро и 58,1 млн фунтов стерлингов. Эту валюту Минфин конвертировал в 57,2 млрд рублей, которые были направлены на покрытие дефицита бюджета.

Девальвационная прибыль не только перекрыла эти расходы, но и оказалась почти в 9 раз больше. В сумме на росте курсов валют Минфин заработал 493 млрд рублей за месяц.
 

Темы: Валютные торги и обмен валют в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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07.10.2020, 22:03
Гость: Лиса Алиса и кот Базилио

Это не грабёж, а рост экономики.
07.10.2020, 21:51
Гость: Пшено вопрос!

Люди - новая нефть! (с)
07.10.2020, 21:19
Гость: не понимаю

Какой смысл в таком с позволенья сказать заработке?По этой логике больше всех заработал зимбабвийский минфин...
07.10.2020, 20:45
Гость: Бесконечный

грабёж населения
07.10.2020, 20:36
Гость: Сократ

Виртуальное увеличение. По факту этих денег из ФНБ никто и не видел.
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