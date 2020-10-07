Минфин заработал почти полтриллиона рублей на сентябрьском крушении рубля

20:02

Сентябрьское крушение рубля, сделавшее российскую валюту худшей на развивающихся рынках и подбросившее курс доллара до максимумов с марта, а евро - до 4-летнего пика, оказалось «подарком» для российского правительства, которое хранит резервы в иностранных валютах.

По итогам сентября ликвидная часть Фонда национального благосостояния - «нефтегазовой кубышки» Минфина, где три года складировались сырьевые сверхдоходы бюджета, - выросла на 436 млрд рублей, до 9,346 трлн рублей, сообщает Finanz.ru со ссылкой отчет ведомства о состоянии суверенных фондов.

ФНБ смог увеличиться в размерах, даже несмотря на то, что Минфин тратил из него деньги. За месяц из фонда было изъято 340,4 млн долларов, 288,3 млн евро и 58,1 млн фунтов стерлингов. Эту валюту Минфин конвертировал в 57,2 млрд рублей, которые были направлены на покрытие дефицита бюджета.

Девальвационная прибыль не только перекрыла эти расходы, но и оказалась почти в 9 раз больше. В сумме на росте курсов валют Минфин заработал 493 млрд рублей за месяц.

