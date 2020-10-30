Алишер Усманов дал Сардинии денег на борьбу с коронавирусом
Российский миллиардер Алишер Усманов перевел властям итальянского острова Сардиния 500 тыс. евро на борьбу с распространением коронавируса, сообщают "Ведомости". местное издание L'Unione Sarda.
"Я благодарен вам и всем жителям Сардинии за теплый прием, который я получаю на этом прекрасном острове около 30 лет. Это меньшее, что я могу сделать для тех, кто пострадал от пандемии, и для тех, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии. От всего сердца отдаю еще 500 тыс. евро, чтобы помочь правительству Сардинии в этом благородном деле", — написал бизнесмен в письме к властям острова.
Усманов попросил направить эти деньги на программу по разработке и реализации мер по защите здоровья местных жителей.
В администрации острова подтвердили, что средства уже поступили в казну региона.
Алишер Усманов является почетным гражданином сардинского муниципалитета Арцакена с 2018 г. В материале местной прессы, посвященном церемонии присвоения этого звания, он назван «узбекским магнатом».
В рейтинге богатейших людей России по версии Forbes Усманов занимает седьмое место, в 2020 г. журнал оценил его состояние в $13,4 млрд. Также российский миллиардер является седьмым и в списке богатейших жителей Великобритании.
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В августе 1980 года Усманов вместе со своим приятелем Насымовым, оперуполномоченным особого отдела КГБ, сыном заместителя председателя КГБ Узбекистана были осуждены сразу за несколько преступлений по трем статьям уголовного кодекса Узбекской ССР (две из которых – изнасилование и вымогательство) на 8 лет лишения свободы. Отцы Усманова и Насымова были сняты с должностей. Отец Усманова занимал пост прокурора Ташкента.
Выделил. Две бочки апельсин.
"Грузите апельсины бочками!" Остап Бердер.
Ничего не напоминает?!
инфляция, невыплаты зарплат и пенсий и много чего другого ужасного было, на говорили-потерпите, идёт накопление первичного капитала, щас они как накопят, как вложатся в нашу экономику и появятся рабоочие места,хорошие зарплаты... заживём.
Они накопили, только не спешат вкладываться в "родную " экономику,предпочитают в британскую, израильскую, американскую... а наши власти ищут зарубежных инвесторов....
Кто б российским регионам чего нибудь дал...
Точнее, бухарским евреем.