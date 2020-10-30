Алишер Усманов дал Сардинии денег на борьбу с коронавирусом

23:15 30.10.2020

Российский миллиардер Алишер Усманов перевел властям итальянского острова Сардиния 500 тыс. евро на борьбу с распространением коронавируса, сообщают "Ведомости". местное издание L'Unione Sarda.

"Я благодарен вам и всем жителям Сардинии за теплый прием, который я получаю на этом прекрасном острове около 30 лет. Это меньшее, что я могу сделать для тех, кто пострадал от пандемии, и для тех, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии. От всего сердца отдаю еще 500 тыс. евро, чтобы помочь правительству Сардинии в этом благородном деле", — написал бизнесмен в письме к властям острова.

Усманов попросил направить эти деньги на программу по разработке и реализации мер по защите здоровья местных жителей.

В администрации острова подтвердили, что средства уже поступили в казну региона.

Алишер Усманов является почетным гражданином сардинского муниципалитета Арцакена с 2018 г. В материале местной прессы, посвященном церемонии присвоения этого звания, он назван «узбекским магнатом».

В рейтинге богатейших людей России по версии Forbes Усманов занимает седьмое место, в 2020 г. журнал оценил его состояние в $13,4 млрд. Также российский миллиардер является седьмым и в списке богатейших жителей Великобритании.