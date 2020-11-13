Чубайс заявил, что России рано слезать с «лошади» нефтяной экономики

Чубайс

Во время выступления на международном корпоративном форуме «Горизонты» Анатолий Чубайс заявил, что России пока рано слезать с «лошади» нефтяной экономики.

«Если вы меня спросите, когда это все закончится, как в известной ковбойской поговорке - "если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть". Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла», - цитирует РИА Новости слова председателя правления УК «Роснано».

При этом Чубайс считает, что с учетом «титанической» зависимости России от топливно-энергетического комплекса (ТЭК) необходимо заранее готовиться к тому, что рано или поздно эта «лошадь» все равно сдохнет.

Он напомнил, что сейчас ТЭК - это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта, и отметил, что «у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками». Для европейских стран конец эры углеводородов будет означает конец зависимости от России, «а для нас конец углеводородов означает просто потерю колоссальной части экономики», - сказал Чубайс.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.11.2020, 23:14
    Гость: Уточнение

    Систему колониальной администрации США приодеться ТОЧНО менять!
    Недостача 50% бюджета - смерть бандеростана!
    О чем речь Чупайса - дайте побольше грошей для воровства.
    Дядюшке Сэму заломили ноги и руки, а некоторые его прихвостни и холуи по тупости пытаются вставить ему же кляп в рот,
    населения Кавказа за Россию, иначе не было бы миротворцев
    корма хватит, чтоб гнать фашистов, воров и нацистов поганой метлой
    Территорию незалежного недогосударства однозначно зачистят от бандер.

  4. 13.11.2020, 22:22
    Гость: "лошадь" нефтяной экономики

    благополучно издохла,сейчас вот трупака доедаем а дальше амба...

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Определился победитель президентских выборов в США
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Хищники у корыта: правящую верхушку России составляют бюрократы и олигархи, пришедшие из ниоткуда
«Роскосмос» зарегистрирует фразу Гагарина «Поехали!» как товарный знак
Ручной труд на участке штамповки минимизирован © KM.RU, Кирилл Савченко
Правительству посоветовали массово увольнять россиян, чтобы спасти экономику
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Дмитрий Песков
Песков рассказал, почему Москва приняла извинения Баку за сбитый Ми-24
Фото с сайта twitter.com
Роскомнадзор создал официальный канал в Telegram
Жители Нагорного Карабаха сжигают свои дома и покидают родные земли
Охрана Дегтярева обойдется бюджету Хабаровского края в 33 млн рублей
Частная школа в Москве
В Роспотребнадзоре пояснили, почему частные школы не ушли на «дистанционку»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
ЕС пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за смерти активиста
Мишустин перераспределил обязанности вице-премьеров
Газпром © KM.RU, Коллаж © KM.RU
«Газпром» за 9 месяцев получил почти 600 млрд рублей убытка