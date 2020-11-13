Чубайс заявил, что России рано слезать с «лошади» нефтяной экономики

19:25 13.11.2020

Во время выступления на международном корпоративном форуме «Горизонты» Анатолий Чубайс заявил, что России пока рано слезать с «лошади» нефтяной экономики.

«Если вы меня спросите, когда это все закончится, как в известной ковбойской поговорке - "если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть". Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла», - цитирует РИА Новости слова председателя правления УК «Роснано».

При этом Чубайс считает, что с учетом «титанической» зависимости России от топливно-энергетического комплекса (ТЭК) необходимо заранее готовиться к тому, что рано или поздно эта «лошадь» все равно сдохнет.

Он напомнил, что сейчас ТЭК - это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта, и отметил, что «у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками». Для европейских стран конец эры углеводородов будет означает конец зависимости от России, «а для нас конец углеводородов означает просто потерю колоссальной части экономики», - сказал Чубайс.