Чубайс заявил, что России рано слезать с «лошади» нефтяной экономики
Во время выступления на международном корпоративном форуме «Горизонты» Анатолий Чубайс заявил, что России пока рано слезать с «лошади» нефтяной экономики.
«Если вы меня спросите, когда это все закончится, как в известной ковбойской поговорке - "если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть". Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла», - цитирует РИА Новости слова председателя правления УК «Роснано».
При этом Чубайс считает, что с учетом «титанической» зависимости России от топливно-энергетического комплекса (ТЭК) необходимо заранее готовиться к тому, что рано или поздно эта «лошадь» все равно сдохнет.
Он напомнил, что сейчас ТЭК - это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта, и отметил, что «у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками». Для европейских стран конец эры углеводородов будет означает конец зависимости от России, «а для нас конец углеводородов означает просто потерю колоссальной части экономики», - сказал Чубайс.
Комментарии читателей Оставить комментарий
чубайс до сих пор не в тюрьме?
Систему колониальной администрации США приодеться ТОЧНО менять!
Недостача 50% бюджета - смерть бандеростана!
О чем речь Чупайса - дайте побольше грошей для воровства.
Дядюшке Сэму заломили ноги и руки, а некоторые его прихвостни и холуи по тупости пытаются вставить ему же кляп в рот,
населения Кавказа за Россию, иначе не было бы миротворцев
корма хватит, чтоб гнать фашистов, воров и нацистов поганой метлой
Территорию незалежного недогосударства однозначно зачистят от бандер.
Чубайс - это "рыжий", экономака - посмотри на нэзалэжную, это воно и есть!
благополучно издохла,сейчас вот трупака доедаем а дальше амба...
Технологии требують максибюджету?