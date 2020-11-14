Мишустин освободил российских производителей грибов от налога на прибыль

20:19 14.11.2020

Правительство РФ включило грибы и трюфели в перечень сельскохозяйственной продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, грибы и трюфели включены в подраздел "Овощные культуры открытого и закрытого грунта", а подраздел "Продукция семеноводства овощных культур" дополнен пунктами, касающимся мицеллия грибов (грибница), в частности, в отношении тепличных шампиньонов.

Для российских производителей грибов это означает снижение ставки налога на прибыль до 0%. В отношении деятельности, не связанной с сельхозпроизводством, применяется общая ставка в 20%.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Национальный союз производителей плодов и овощей России в 2019 году обращался в Минсельхоз РФ с просьбой отнести грибы к сельскохозяйственной продукции в части налогообложения, так как, по мнению директора организации Михаила Глушкова, производители грибов находятся в неравных условиях с другими производителями сельхозпродукции, пишет РИА Новости.

Издание The Bell напоминает, что одним из крупнейших производителей грибов в России является компания "Грибная радуга", в которой 70% принадлежит зятю Мишустина Михаилу Удодову, женатому на сестре премьера Наталии Стениной. Компания производит 17 тысяч тонн грибов в год.

В начале ноября Удодов писал в Facebook, что по итогам девяти месяцев 2020 года выручка "Грибной радуги" выросла на 18% в год и достигла 1,88 млрд рублей.