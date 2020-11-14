Мишустин освободил российских производителей грибов от налога на прибыль
Правительство РФ включило грибы и трюфели в перечень сельскохозяйственной продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Согласно документу, грибы и трюфели включены в подраздел "Овощные культуры открытого и закрытого грунта", а подраздел "Продукция семеноводства овощных культур" дополнен пунктами, касающимся мицеллия грибов (грибница), в частности, в отношении тепличных шампиньонов.
Для российских производителей грибов это означает снижение ставки налога на прибыль до 0%. В отношении деятельности, не связанной с сельхозпроизводством, применяется общая ставка в 20%.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Национальный союз производителей плодов и овощей России в 2019 году обращался в Минсельхоз РФ с просьбой отнести грибы к сельскохозяйственной продукции в части налогообложения, так как, по мнению директора организации Михаила Глушкова, производители грибов находятся в неравных условиях с другими производителями сельхозпродукции, пишет РИА Новости.
Издание The Bell напоминает, что одним из крупнейших производителей грибов в России является компания "Грибная радуга", в которой 70% принадлежит зятю Мишустина Михаилу Удодову, женатому на сестре премьера Наталии Стениной. Компания производит 17 тысяч тонн грибов в год.
В начале ноября Удодов писал в Facebook, что по итогам девяти месяцев 2020 года выручка "Грибной радуги" выросла на 18% в год и достигла 1,88 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот это новость! Не ожидал!
Не ищите среди либералов честных людей. У них все заточено на бабки и ради них они пойдут на любое преступление.
Когда гарант назначил Мишустина на место Медведева многие удивились его выбору и никто не понял кто и зачем порекомендовал ему человека который в жизни ни разу не работал на производстве,не имеет опыт управления и кроме сбора налогов и игр в цифровизацию ничем не был отмечен. Лично мне до сих пор непонятно чем Мишустин заслужил главную должность страны хотя за время своего правления бывший мытарь не принял ни одного решения по выходу из экономического кризиса и все пущено на самотек.
Здесь вопрос не к Мишустину, а к тем умникам, которые ранее не включили производство грибов в производство сельскохозяйственной продукции. Интересно, чем они считали выращивание грибов?
Да, это точно. И хорошо освоился, жирно.
Ну теперь надо запретить в лесу собирать чтоб помочь отечественной тяжёлой промышленности