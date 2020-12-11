В России число злостных неплательщиков по кредитам выросло на 2,1 млн

Число неплательщиков по кредитам за минувший год увеличилось на 2,1 млн человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Всего за 10 месяцев текущего года было рассмотрено 11,7 миллиона дел о взыскании задолженностей с граждан в пользу кредитных организаций. Отмечается, что на 1 ноября в рамках принудительных мер было взыскано 111,3 млрд рублей по кредитным платежам.

Чаще всего аресту подвергаются транспортные средства и объекты недвижимого имущества должников. 

Наибольшее количество злостных неплательщиков зафиксировано в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях.

По словам экспертов, сегодня в России просроченная задолженность есть примерно у 8 млн граждан. 

По актуальным данным Центробанка, на начало октября сумма просроченной задолженности по кредитам физических лиц достигла 911,8 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял 798 млрд.

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