Как стать сушистом

20:57 12.12.2020

Чтобы стать сушистом, надо много поработать

Это потому, что суши готовить сложно, нужны не просто кулинарные навыки, но и знания рыбы, сырых продуктов и того, как вкусы сочетаются друг с другом в одном укусе. Суши-повара также должны научиться создавать безупречное и восхитительное для глаз произведение искусства.

Нужно ли проходить обучение

Официально заверенное обучение может и не потребоваться, но оно может помочь ускорить изучение основных кулинарных навыков, необходимых для того, чтобы стать отличным сушистом. Программы кулинарного искусства, которые специализируются на суши или японской кухне, например https://www.Sushi-Biz.RU, подходят для обучения лучше, чем общие кулинарные программы, потому что они сосредоточены конкретно на суши, а не на кулинарной кухне. Если хотите стать отличным специалистом, то для совершенствования стоит потратить от одного года до четырех лет в зависимости от того, какой уровень мастерства хотите получить.

Ученичество

Чтобы стать сушистом, нужна стажировка. Она сочетает в себе практический опыт работы с обучением в классе. Большинство суши-поваров выбирают этот вариант обучения из-за хорошего опыта. В качестве ученика человек работает под руководством высококвалифицированного суши-повара. Также надо будет изучить вопросы безопасности пищевых продуктов и санитарии. Места для обучения занимаются быстро, а конкуренция среди специалистов сушистов часто бывает высокой. Поэтому наличие некоторого кулинарного образования или опыта может повысить ваши шансы на получение работы.

Рабочий стаж

Перед устройством на работу желательно иметь несколько лет опыта приготовления суши. Для большинства суши-поваров изучение навыков и искусства создания идеального суши-ролла может занять от одного до пяти лет. Чтобы получить необходимые навыки, лучше всего тренироваться под руководством сертифицированного специалиста по суши, обладающего техническими знаниями и превосходным качеством приготовления суши.

Сертификация

Чтобы подтвердить навыки сушиста и оценить свои способности, можно подумать о сертификации. Это то, что отличает среднестатистического суши-повара от сушиста высокого уровня. Сертифицированный мастер суши проходит профессиональную сертификацию, которая требует практического письменного экзамена и предназначена только для работающих поваров, а не для любителей суши. Количество опыта работы может быть разным, но необходимо будет сдать экзамен, посвященный приготовлению риса, разной рыбе творческим способностям.