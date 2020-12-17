Бывший зять Путина объяснил условия покупки акций «Сибура» за 100 долларов

21:49 17.12.2020

Генеральный директор компании «Ладога Менеджмент» Кирилл Шамалов прокомментировал условия получения акций компании «Сибур» в 2013 году. Тема приобретения этих ценных бумаг была поднята во время пресс-конференции Владимира Путина.

Президент ответил на вопрос об опубликованном ранее материале издания «Важные истории». В статье говорилось, что бизнесмен Кирилл Шамалов приобрел 3,8% акций «Сибура» в 2013 году, выплатив примерно $100. Как рассказал позднее РБК глава и акционер «Сибура» Дмитрий Конов, эта выплата была формальной частью сделки, содержавшей еще несколько условий, о которых топ-менеджмент компании договорился в рамках программы мотивации с ее владельцем Леонидом Михельсоном.

В заявлении Шамалова бизнесмен пояснил, что, работая 12 лет в «Сибуре», являлся участником опционной программы мотивации наравне с десятками других менеджеров компании.

«Условия моего участия в программе не отличались от условий Дмитрия Конова, Михаила Карисалова, Павла Малого, Михаила Михайлова и других топ-менеджеров. Это обстоятельство позволяет акцентировать внимание общественности на том, что любые рассуждения об уникальности моего положения в опционной программе не соответствуют действительности, носят спекулятивный характер и направлены на дискредитацию моей бизнес-репутации», — заявил Шамалов.

Путин прокомментировал эту публикацию, отвечая на вопрос о расследованиях в отношении своих близких. «Прочитать материал о моих близких невозможно. Я его полистал, конечно, но там такая компиляция, что до конца не дочитал. Там везде пишут: «зять президента», «зять президента». И только в конце уточняют, что бывший зять», — сказал Путин.