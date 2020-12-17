Бывший зять Путина объяснил условия покупки акций «Сибура» за 100 долларов

Генеральный директор компании «Ладога Менеджмент» Кирилл Шамалов прокомментировал условия получения акций компании «Сибур» в 2013 году. Тема приобретения этих ценных бумаг была поднята во время пресс-конференции Владимира Путина.

Президент ответил на вопрос об опубликованном ранее материале издания «Важные истории». В статье говорилось, что бизнесмен Кирилл Шамалов приобрел 3,8% акций «Сибура» в 2013 году, выплатив примерно $100. Как рассказал позднее РБК глава и акционер «Сибура» Дмитрий Конов, эта выплата была формальной частью сделки, содержавшей еще несколько условий, о которых топ-менеджмент компании договорился в рамках программы мотивации с ее владельцем Леонидом Михельсоном.

В заявлении Шамалова бизнесмен пояснил, что, работая 12 лет в «Сибуре», являлся участником опционной программы мотивации наравне с десятками других менеджеров компании.

«Условия моего участия в программе не отличались от условий Дмитрия Конова, Михаила Карисалова, Павла Малого, Михаила Михайлова и других топ-менеджеров. Это обстоятельство позволяет акцентировать внимание общественности на том, что любые рассуждения об уникальности моего положения в опционной программе не соответствуют действительности, носят спекулятивный характер и направлены на дискредитацию моей бизнес-репутации», — заявил Шамалов.

Путин прокомментировал эту публикацию, отвечая на вопрос о расследованиях в отношении своих близких. «Прочитать материал о моих близких невозможно. Я его полистал, конечно, но там такая компиляция, что до конца не дочитал. Там везде пишут: «зять президента», «зять президента». И только в конце уточняют, что бывший зять», — сказал Путин.

 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.12.2020, 06:10
    Гость: demos

    Поучаствую как я в "программе мотивации", вдруг и мне стока лярдов дадут. Но сердце подсказывает, что я не зять и даже не бывший.)

  2. 18.12.2020, 04:47
    Гость: Беглый

    От чего не вернуть эти акции и доход от них в доход государства?
    Иначе так или иначе вы подлежите суду.

  3. 18.12.2020, 02:42
    Гость: rick

    " Гость: Петр
    Очень неприятное лицо.
    ---
    Типичный представитель богоизбранного народа.

  4. 18.12.2020, 01:07
    Гость: ABCD

    Гегемон прав, достаточно прочитать "Шамалов зять Шаломова который приобрёл у Михельсона за 100$ активы стоимостью 1,6 миллиарда баксов." Остальное вообще ненужная и пустая информация.

  5. 17.12.2020, 23:46
    Гость: Хе хе...

    Проклятые либералы подкинули бедняге Сибур за 100 баксов!
    Или постой, это сделал главный кремлевский либерал?

Все комментарии (14)
Выбор читателей
«"Никкимания" и её мотивы: какими историческими фигурами предлагают восхищаться в правление Владимира Путина?»
Год в никуда: киевский режим даже не планирует начинать настоящие переговоры по Донбассу
«Нам повезло с эпохой: мы видим жесточайший конфликт внутри гегемона современной эпохи»
Тихановская назвала вещи своими именами: Европа отдала Беларусь Путину
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В России изменят правила оплаты наличными деньгами
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Путин пообещал сделать прививку от коронавируса
Путин ответил на вопрос о переизбрании на пост президента в 2024 году
Google получил свой самый крупный штраф в России
© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
СК начал проверку после жалобы медиков Путину
© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Путин пообещал по пять тысяч рублей на детей до семи лет к Новому году
Олимпийские атлеты из России на открытии XXIII Олимпийских игр
Россия отстранена от летней и зимней Олимпиад и ЧМ-2022 по футболу
Главу ЦИК Эллу Памфилову наградили медалью «За заслуги перед обществом»