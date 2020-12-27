В России более миллиона должников по кредитам составляют пенсионеры
Более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам.
Как рассказали ТАСС в ФССП, "по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников - физических лиц в пользу кредитных организаций". Доля таких производств в отношении должников-женщин и должников-мужчин примерно одинакова - около 50%. Вместе с тем, "по 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)".
В общей сложности судебные приставы за 10 месяцев этого года взыскали со всех должников - физических лиц в пользу кредитных организаций 111,3 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Сначала по телефону мошенники выманят гробовые ,потом банки втюхают кредит,ну а дальше следующие
А чему тут удивляться, если песионеры являются самой не защищенной в социальном плане частью населения. С такой пенсией прожить практически не возможо. Остается работать до самой смерти (если саму работу посчастливится найти) или в долги залезать. А ведь речь идет о людях, которые создавали асе материальные блага в стране. Только большинство этих благ прибрала к рукам кучка мерзавцев. И кто они хорошо известно. Мы их по ТВ почти каждый день видим.
и беды России от пенсионеров.
Хвала и почёт судебным прихвостням.