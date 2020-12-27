В России более миллиона должников по кредитам составляют пенсионеры

Пенсионеры © KM.RU, Илья Шабардин

Более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам. 

Как рассказали ТАСС в ФССП, "по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников - физических лиц в пользу кредитных организаций". Доля таких производств в отношении должников-женщин и должников-мужчин примерно одинакова - около 50%. Вместе с тем, "по 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)".

В общей сложности судебные приставы за 10 месяцев этого года взыскали со всех должников - физических лиц в пользу кредитных организаций 111,3 млрд рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.12.2020, 22:24
    Гость: ростовщик

    Конституция Германии: "Каждый человек должен жить достойно, потому, что он человек"

  2. 27.12.2020, 21:00
    Гость: такс

    Сначала по телефону мошенники выманят гробовые ,потом банки втюхают кредит,ну а дальше следующие

  3. 27.12.2020, 20:09
    Гость: Stalker

    А чему тут удивляться, если песионеры являются самой не защищенной в социальном плане частью населения. С такой пенсией прожить практически не возможо. Остается работать до самой смерти (если саму работу посчастливится найти) или в долги залезать. А ведь речь идет о людях, которые создавали асе материальные блага в стране. Только большинство этих благ прибрала к рукам кучка мерзавцев. И кто они хорошо известно. Мы их по ТВ почти каждый день видим.

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