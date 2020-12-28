Набиуллина допустила выплаты пенсий и зарплат цифровыми рублями

18:40 28.12.2020

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, не исключила, что в будущем пенсии и зарплаты станут выплачивать цифровыми рублями.

По ее словам, подобные выплаты могут осуществляться только по желанию пенсионеров, которые сейчас могут выбрать способ получения пенсии: через «Почту России», на карту или на банковский счёт. Аналогичным образом они смогут выбрать и опцию цифровых рублей. Об этом она рассказала генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову в предновогоднем эфире.

При этом «Российская газета» отмечает, что окончательное решение о выпуске цифрового рубля еще не принято.

Ранее Банк России выпустил консультативный доклад на этот счет, а в 2021 году должно начаться тестирование цифрового рубля (представляет собой уникальный код) на ограниченном числе пользователей. По планам Банка России, в цифровых рублях в будущем можно будет получать как пенсии, так и зарплаты.

Предположительно, рассчитываться такими рублями можно будет как онлайн, так и при отсутствии доступа к Сети. При этом на цифровой рубль невозможно начисление процентов.