Набиуллина допустила выплаты пенсий и зарплат цифровыми рублями
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, не исключила, что в будущем пенсии и зарплаты станут выплачивать цифровыми рублями.
По ее словам, подобные выплаты могут осуществляться только по желанию пенсионеров, которые сейчас могут выбрать способ получения пенсии: через «Почту России», на карту или на банковский счёт. Аналогичным образом они смогут выбрать и опцию цифровых рублей. Об этом она рассказала генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову в предновогоднем эфире.
При этом «Российская газета» отмечает, что окончательное решение о выпуске цифрового рубля еще не принято.
Ранее Банк России выпустил консультативный доклад на этот счет, а в 2021 году должно начаться тестирование цифрового рубля (представляет собой уникальный код) на ограниченном числе пользователей. По планам Банка России, в цифровых рублях в будущем можно будет получать как пенсии, так и зарплаты.
Предположительно, рассчитываться такими рублями можно будет как онлайн, так и при отсутствии доступа к Сети. При этом на цифровой рубль невозможно начисление процентов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
палочками и трудоднями.
аргентинский порошок...
сильно забористое.
Аж пригибает.
Министр экономики заявил о цифровых продуктах и товарах вот тогда и все закончится.
Скорее туалетной бумагой- она хоть что-то стоит. По сути "цифровой рубль" -это ничто. Это цифра на экране. То есть они хотят за работу людям платить НЕЧЕМ! Эти цифровые рубли не будут принимать в 80% торговых точек, которые относятся к малому и среднему бизнесу и не имеют банковских терминалов. То есть, можно сними пойти только туда, где фактически будут менять НИЧТО на очень узкий ассортимент убогих товаров, макарошки, порошковое молоко, позавчерашний хлеб итд.. Конвертация во что либо иное, будет обставлена (надо думать) не хилыми процентами.
Полагаю, "цифровыми рублями" будут отмечать самый необеспеченный класс граждан в стране. Чем человечек более нищий и бесправнее, тем у него меньше шансов получить бумажные фантики рубли, не говоря уже о валюте.
Власть создаёт особую прослойку общества- бесправных и узаконенных нищих.