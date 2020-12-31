Власти раскрыли детали договоренностей по предоставлению кредита Минску

19:20 31.12.2020

Россия предоставила Белоруссии кредит на сумму $1 млрд в 2021–2022 годах, после того как убедилась, что у Минска нет просроченной задолженности за природный газ перед «Газпромом», сообщает РБК со ссылкой на межправительственное соглашение.

В документе отмечается, что белорусские газоснабжающие компании должны подтвердить отсутствие задолженности перед ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (100-процентная «дочка» «Газпрома») актами сверки расчетов за месяц поставки, который предшествует месяцу предоставления кредита или перечисления транша.

В соглашении перечислены еще три условия предоставления кредита. Это отсутствие задолженности по:

госкредитам, которые Россия предоставила ранее;

кредитам Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР);

кредитам юридических лиц России, предоставленным Белоруссии или белорусским юрлицам под гарантии правительства республики.

В соответствии с соглашением Россия предоставит Белоруссии кредит двумя траншами: первый отправлен в 2020 году, второй поступит в 2021-м. Накануне белорусский Минфин сообщил о получении первого транша в $500 млн.