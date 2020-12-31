Власти раскрыли детали договоренностей по предоставлению кредита Минску

Россия предоставила Белоруссии кредит на сумму $1 млрд в 2021–2022 годах, после того как убедилась, что у Минска нет просроченной задолженности за природный газ перед «Газпромом», сообщает РБК со ссылкой на межправительственное соглашение.

В документе отмечается, что белорусские газоснабжающие компании должны подтвердить отсутствие задолженности перед ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (100-процентная «дочка» «Газпрома») актами сверки расчетов за месяц поставки, который предшествует месяцу предоставления кредита или перечисления транша.

В соглашении перечислены еще три условия предоставления кредита. Это отсутствие задолженности по:

  • госкредитам, которые Россия предоставила ранее;
  • кредитам Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР);
  • кредитам юридических лиц России, предоставленным Белоруссии или белорусским юрлицам под гарантии правительства республики.

В соответствии с соглашением Россия предоставит Белоруссии кредит двумя траншами: первый отправлен в 2020 году, второй поступит в 2021-м. Накануне белорусский Минфин сообщил о получении первого транша в $500 млн.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Инициаторам проекта "буржуазно-национальной модернизации России" не хватило ума понять, что как только они "распустят" Союз, республики одна за другой начнут находить себе новых покровителей и продаваться уже другим империям»
Зачем убивают русскую школу?
Прогноз на 2021-ый и ближайшие годы: дьявол будет пытаться вынуть из нас душу
Эпидемия коронавируса показала, что на протяжении 30 лет здравоохранение в Росси
Как либеральная оптимизация привела к тяжелому положению в медицине России на фоне коронавируса?
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Украина флаг
Украина в 2020 году запретила ввоз из РФ 6 «пропагандистских» детских книг
© KM.RU, Кирилл Зыков
Власти Москвы призвали таксистов не завышать цены на поездки зимой
Петр Порошенко
Порошенко признался в организации операции против россиян в Белоруссии
Опубликован рейтинг самых расточительных госзакупок 2020 года
Озвучены астрономические заработки руководителей Netflix за 2020 год
Озвучены астрономические заработки руководителей Netflix за 2020 год
Центральный Банк
За неделю международные резервы России сократились более чем $1 млрд
Дмитрий Рогозин
Рогозин: «Пилотируемый облет Луны состоится в 2028 году»
Путин выступил со своим самым продолжительным новогодним обращением