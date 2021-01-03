Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2»

Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL не сможет выдать газопроводу «Северный поток-2», который строит «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2, сертификат соответствия, необходимый для начала его работы, объявила сегодня DNV.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта», — цитирует заявление компании РБК.

«В соответствии с текущей ситуацией DNV GL не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода», — сообщила DNV GL.

Американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, в противном случае им грозят санкции.

DNV GL — партнер работающего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северного потока-2». Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию DNV GL с 2012 года. Процедуры проверки DNV направлены на то, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды. Трубопровод «Северный поток-2» был спроектирован по стандарту подводных трубопроводов DNV-OS-F101.

В конце ноября DNV GL сообщила, что из-за американских санкций не сможет предоставлять услуги по тестированию и проверке оборудования, используемого на трубоукладочных судах «Северного потока-2», однако уточняла, что на данном этапе речь не идет об отказе сертифицировать газопровод, когда он будет достроен.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.01.2021, 19:19
    Гость: А что по вашему

    Есть конкуретная борьба ? У американцев есть газ , они хотят его продавать. У них есть свои граждане , которые работают в этой отрасли. Они защищают своих граждан, национальные интересы и свои инвестиции. Это вам не кричать про "национальную самоидентичность" , показывать мультфильмы про ракеты и хранить средства в американских и европейских банках , в американской и европейской валюте и ценных бумагах.

  2. 03.01.2021, 19:11
    Гость: Ну если

    Будут крики "если что отключим газ" , "да мы их..." и подобные "конструктивные" инициативы со стороны Россиии, и в Германии не дураки сидят , прслушаются к США, тем более любой бизнес любит тишину.

  3. 03.01.2021, 19:08
    Гость: Шило

    Северный поток!!!! Утопили деньги в Балтийском море!!!! Ананитики !!! Финансовые!!! Ну надо ..ермании, пусть за свои бабки и строят!!!
    Че,политес шаркают, аж штаны рвуться!!!

  5. 03.01.2021, 19:03
    Гость: иван з.

    С этим Северным потоком пиндосы и подпиндосники себе карму окончательно испортят.
    В Америке уже негры белых линчуют, зомбаки президента выбирают. В Дании все норки передохли. В Норвегии вчера вообще земля поползла.
    Доиграются, неразумные.

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