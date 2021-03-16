Налоговая служба массово проверяет счета россиян за рубежом
Налоговая служба рассылает россиянам требования детализировать их операции по зарубежным счетам и активам, а также инициирует проверки в отношении них, сообщают «Известия» со ссылкой на информированные источники и экземпляры запросов инспекций ФНС.
Подразделения налоговой направляют физлицам письма, где сообщается, что служба располагает данными об их операциях в других странах со ссылкой на положения закона об автоматическом обмене информацией с зарубежными юрисдикциями.
Например, в одном из запросов налоговой служба напоминает гражданину, какие именно счета, в каких банках Швейцарии и Люксембурга зарегистрированы на его имя, каковы суммы остатков по ним и поступлений за период с 2017 года. Инспекция требует детализировать эту информацию. В частности, предоставить договоры банковского или брокерского обслуживания, документы, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг или других финансовых активов и имущества, в результате чего могли быть получены доходы, выписки со счета о движении денежных средств, подтверждения уплаты налогов в государствах, где были произведены операции. Иными словами, инспекция требует пояснить происхождение активов и причины неуплаты по ним налогов.
В основном от налоговой приходят два типа писем: первый касается неуплаченных в РФ налогов по доходам за рубежом, второй — нарушений валютного законодательства. Активность ФНС связана с поступлением в ее распоряжение и обработкой массива данных от заграничных фискальных органов об активах и операциях россиян.
Комментарии читателей Оставить комментарий
красафчик! Ещё бы прогрессивный налог введёт иииии фсем ворам хана и писец наступит.......
Депутаты Госдумы в сильном напряге, а вдруг раскопают и их зарубежные счета, что тогда? Но успокаивает их депутатская неприкосновенность, не посмеют тронуть «небожителей» как Терешкову например, а иначе придётся подключить все свои связи и особо ретивых налоговиков поставить на место а могут и погоны слететь. Так что налоговикам нужно быть предельно осторожными и действовать выборочно, а то могут сами нарваться и ещё платить придётся и извинятся.
А нельзя было все это раньше? Ждали как кто то говорил доходом до дна. Дошли.
И чЕ?
Дратути, мне позязя санкций 3 кг, обещаний два рулона и вот этот значок иностранного агента, нет, прививку не беру, уезжаю на Совсемы!
Спрашиваете что там хорошего? так я не за хорошим там, а от плохого тут еду.