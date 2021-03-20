Дерипаска назвал повышение ЦБ ключевой ставки «атакой на доходы граждан»
Решение Банка России повысить ключевую ставку до 4,5% является атакой на доходы россиян и прибыль компаний, заявил бизнесмен Олег Дерипаска.
Этот шаг ЦБ, считает Дерипаска, стоит рассматривать как политический. Политика Банка России, проводимая в течение последних пяти лет, привела к отставке правительства Дмитрия Медведева, а решение о повышении ставки ставит под угрозу и правительство Михаила Мишустина, поскольку доходы беднейших граждан России не вырастут, считает он.
«Граждане уже не верят "завтракам", а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России», — цитируют бизнесмена «Ведомости».
Вчера Центробанк объявил о повышении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта, до 4,5% годовых. Регулятор повышает ключевую ставку впервые с декабря 2018 года. В релизе ЦБ, поясняющем данное решение, отмечается, что на сегодня уровень инфляции превышает прогнозные значения — в феврале годовой темп прироста потребительских цен ускорился до 5,7% против 5,2% месяцем ранее, а к 15 марта — до 5,8%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что-то этот хитрозадый в последнее время зачастил с заявлениями. Не к добру это.
путает свои доходы с доходами "граждан".
прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.“
Отдал Русский алюминий своим хозяевам.
Скажем так - денежная политика банка России - политика крайне консервативная, и она обрекает экономику на очень медленный рост или даже топтание на месте.
Надо думать над изменением этой политики.
Вариантов немало, но среди них есть и рискованные..надо применять в виде экспериментов и ставить ограничения...
Например, можно попробовать два круга денежного обращения..
Можно ввести и "внутренний, неконвертируемый рубль" в дополнение к нынешнему, конвертируемому..тогда можно часть товаров, производимых внутри страны, продавать и за эти рубли..и часть налогов в этих рублях брать..
Это может помочь предприятиям, производящим товары для населения..
Стоимость "внутреннего рубля" определять на торгах...
Но все это нужно проверять!!
----
Но Дерипаска - он о другом...о том, что его фирмам инфляция невыгодна... :)