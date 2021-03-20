Дерипаска назвал повышение ЦБ ключевой ставки «атакой на доходы граждан»

Решение Банка России повысить ключевую ставку до 4,5% является атакой на доходы россиян и прибыль компаний, заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

Этот шаг ЦБ, считает Дерипаска, стоит рассматривать как политический. Политика Банка России, проводимая в течение последних пяти лет, привела к отставке правительства Дмитрия Медведева, а решение о повышении ставки ставит под угрозу и правительство Михаила Мишустина, поскольку доходы беднейших граждан России не вырастут, считает он.

«Граждане уже не верят "завтракам", а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России», — цитируют бизнесмена «Ведомости».

Вчера Центробанк объявил о повышении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта, до 4,5% годовых. Регулятор повышает ключевую ставку впервые с декабря 2018 года. В релизе ЦБ, поясняющем данное решение, отмечается, что на сегодня уровень инфляции превышает прогнозные значения — в феврале годовой темп прироста потребительских цен ускорился до 5,7% против 5,2% месяцем ранее, а к 15 марта — до 5,8%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.03.2021, 18:57
    Гость: Сократ

    Что-то этот хитрозадый в последнее время зачастил с заявлениями. Не к добру это.

  3. 20.03.2021, 17:38
    Гость: „Один там только и есть порядочный человек:

    прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.“

  5. 20.03.2021, 17:22
    Гость: Да

    Скажем так - денежная политика банка России - политика крайне консервативная, и она обрекает экономику на очень медленный рост или даже топтание на месте.

    Надо думать над изменением этой политики.

    Вариантов немало, но среди них есть и рискованные..надо применять в виде экспериментов и ставить ограничения...

    Например, можно попробовать два круга денежного обращения..

    Можно ввести и "внутренний, неконвертируемый рубль" в дополнение к нынешнему, конвертируемому..тогда можно часть товаров, производимых внутри страны, продавать и за эти рубли..и часть налогов в этих рублях брать..

    Это может помочь предприятиям, производящим товары для населения..

    Стоимость "внутреннего рубля" определять на торгах...

    Но все это нужно проверять!!
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    Но Дерипаска - он о другом...о том, что его фирмам инфляция невыгодна... :)

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