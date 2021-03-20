Дерипаска назвал повышение ЦБ ключевой ставки «атакой на доходы граждан»

15:24 20.03.2021

Решение Банка России повысить ключевую ставку до 4,5% является атакой на доходы россиян и прибыль компаний, заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

Этот шаг ЦБ, считает Дерипаска, стоит рассматривать как политический. Политика Банка России, проводимая в течение последних пяти лет, привела к отставке правительства Дмитрия Медведева, а решение о повышении ставки ставит под угрозу и правительство Михаила Мишустина, поскольку доходы беднейших граждан России не вырастут, считает он.

«Граждане уже не верят "завтракам", а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России», — цитируют бизнесмена «Ведомости».

Вчера Центробанк объявил о повышении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта, до 4,5% годовых. Регулятор повышает ключевую ставку впервые с декабря 2018 года. В релизе ЦБ, поясняющем данное решение, отмечается, что на сегодня уровень инфляции превышает прогнозные значения — в феврале годовой темп прироста потребительских цен ускорился до 5,7% против 5,2% месяцем ранее, а к 15 марта — до 5,8%.