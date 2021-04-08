Миллиарды рублей на развитие Северного Кавказа ушли в никуда

13:18 8.04.2021

Счетная палата провела аудит финансируемых из федерального бюджета институтов развития Северо-Кавказского федерального округа за период с 2014-го по ноябрь 2020 года. Выводы оказались неутешительные: акционерные общества «Курорты Северного Кавказа» (КСК) и «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК) хронически убыточны, не выполняют стратегических задач, их KPI оказались нереалистичны, пишет РБК.

Среди недостигнутых стратегических целей институтов развития Счетная палата выделяет отказ КРСК от создания инновационного медицинского кластера. В 2015 году в правительстве заявили о намерении создать в Кавказских Минеральных Водах «российский Фрайбург — мировой центр бальнеологии». Годом позже была утверждена Концепция медицинского кластера, призванного «ликвидировать дефицит высокотехнологичной медицинской помощи на Северном Кавказе».

Однако эта цель была исключена из программы, хотя на разработку проекта из федерального бюджета было потрачено около 2 млрд руб. Как заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, только на одну проектно-сметную документацию было потрачено около 90 млн руб., но она так и не была разработана.

Особые экономические зоны (ОЭЗ), созданные для привлечения инвестиций в регионы Северного Кавказа, тоже не оправдали себя, констатируют в Счетной палате. Объем привлеченных резидентами ОЭЗ инвестиций незначителен и составил лишь 2,4 млрд руб., или 9,4% заявленного объема. На территории северокавказских ОЭЗ зарегистрировались лишь 36 резидентов, которые создали 770 рабочих мест.

С 2010 года институты развития Северного Кавказа, по оценке Счетной палаты, получили из федерального бюджета 73 млрд руб., однако финансовые результаты КСК и КРСК «стабильно убыточные», а использование ими денежных средств нельзя назвать экономным. Об этом свидетельствуют «высокий уровень заработной платы, <...> оказание благотворительной помощи», указывают аудиторы.

Счетная палата проинформировала о проверке президента России Владимира Путина и направила предложение в правительство. Глава государства дал правительству соответствующие указания: в частности, об определении стратегических целей и ориентиров деятельности для институтов развития при их реорганизации, расчете потребности в бюджетных ассигнованиях с обоснованием эффективности затрат, создании комплексной системы оценки их деятельности и профессиональной подготовки кадров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

